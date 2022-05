Mada Perišić i Emil Kirbiš na Instagramu su objavili fotografije na kojima se ljube kojima su potvrdili da su ljubavni par.

Mlada hrvatska glumica Mada Peršić i frontmen grupe Sanremo Emil Kirbiš na Instagramu su potvrdili da su u vezi.

Oboje su podijelili niz zajedničkih fotografija na kojima su podijelili i nekoliko sočnih poljubaca, a pratitelji su vijest dočekali s oduševljenjem jer su se mnogi već neko vrijeme pitali jesu li par.

"To je ljubav", napisala je Mada pored fotki koje je objavila, a uslijedila je lavina čestitki sretnom paru.

Glumica dosad nije dijelila njihove zajedničke fotke no glazbenik je, te je tako potaknuo nagađanja o njihovoj vezi kojima su sada odlučili stati na kraj.

Zanimljivo je da je Mada diplomirala medicinu nakon čega je upisala i završila i Akademiju dramske umjetnosti. Prvu ulogu ostvarila je u kontroverznoj predstavi "Elementarne čestice" i odmah se skinula do kraja.

"Razmišljala sam je li dobro biti gol na prvom projektu ili ne, ali mi je postalo jasno da je to dobro za to što igram", prokomentirala je Mada svoj glumački debi za IN Magazin.

