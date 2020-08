Glumice će za ulogu napraviti mnogo toga. Katkad odluka nije jednostavna, pogotovo kad uloga zahtijeva golišavo izdanje. Fascinantno je koliko su ljudi i dalje osjetljivi kad je golo tijelo u pitanju. Kako bi se skinuli tijekom snimanja, potrebna je posebna hrabrost. Neke su glumice uspjele prijeći tu barijeru i ne smatraju da su zbog toga posebne. No važno je procijeniti i kakva je uloga. Hoće li vas golotinja stajati karijere ili ne? Izdvojili smo neke glumice koje su se skinule i nisu požalile.

Golotinja je na filmu prisutna oduvijek, a tijekom jugoslavenske kinematografije nije je bilo teško pronaći. Među onima koje su se skidale više puta bila je i glumica Mira Furlan.

Skinula se za potrebe filma "Horvatov izbor", kupajući se gola u kadi, tijelo je pokazala i u seriji "Vučjak", a u zagrljaju Frane Lasića u filmu "Kiklop" još je se mnogi sjećaju.

"Kao da kažete pijenje vode na filmu ili vožnja vlakom. Eto, ja to tako gledam", istaknula je Furlan.

"Ona je to odglumila svjetski, kulturno. Kad glumite takve scene, a niste oštećeni, to je veliko", ispričao je društveni kritičar Josip Tešija.

"U to vrijeme, to je bio izraz sloboda i nitko to nije smatrao ekstremnim ovakvim ili onakvim", istaknuo je filmski kritičar Dean Sinovčić.

No zato se ekstremnim smatralo poziranje Lucije Šerbedžije za Playboy, baš kao i njezina naga uloga u kazališnoj predstavi "Žuta crta". Jedno i drugo dočekano je na nož, no to nije umanjilo njezin talent.



"Naša sredina je takva da se uvijek možeš s nečim suočiti. Uvijek s glupim naslovima koje nije izjavila. Recimo da je sad bauk jer je gola i to je sramotno jer je to svugdje u svijetu najnormalnije", rekla je Lucija Šerbedžija.

"To je još uvijek sramežljivo, rekao bih, u odnosu na ono što je bilo dosegnuto u osamdesetim godinama, da ne pričam da se u 2000-ima glumice koje se skinu nalaze na udaru desne i konzervativne publike koja to smatra sablaznjujućim ovakvim i onakvim", ispričao je Sinovčić.

"Odlazimo u svjetske muzeje, gledamo renesansu prekrasne žene takozvane venere i uživamo u njima. To nam nije erotski i ne pada nam teško, a naše odmah na nož. Zašto žena ne bi pokazala atribute?" rekao je Tešija.

Domaća malograđanština isplivala je na površinu u još nekoliko navrata. Nakon gole uloge u filmu "Sveti Georgije ubiva aždahu" i poljupca sa ženom u predstavi "Fine mrtve djevojke" nitko nije pričao o neupitnoj kvaliteti filma i predstave. Svi su samo pričali o razgolićenoj Nataši Janjić.

"Volim igrati u komadima koje bih i sam voljela gledati i to mi je jedini osjećaj koji me vodi u poslu. Onda idem do kraja ako se to od mene zahtijeva", objasnila je Nataša Janjić.

"To su jake samouvjerene žene, pametne i talentirane", rekao je Tešija.

Prva pa odmah naga uloga u kontroverznoj predstavi "Elementarne čestice" dočekala je Madu Peršić. Tada se, doduše, zbog tematike predstave više strahovalo od terorističkog napada, pa nage grudi nisu došle u prvi plan.

"Razmišljala sam je li dobro biti gol na prvom projektu ili ne, ali mi je postalo jasno da je to dobro za to što igram", istaknula je Mada.



"Glumcu je tijelo instrument. To nije ona, to je lik kojeg glumi, karakter kojeg glumi, prema tome nepotrebno je izjednačavati", objasnio je Sinovčić.

Hrabrosti da se skine na filmu imala je i naša glumačka diva Zrinka Cvitešić. U "Konjaniku" se pojavila potpuno gola. Bila je to ujedno i njezina prva uloga nakon diplome na akademiji i nije požalila. Štoviše, jedina je ostvarila zavidan uspjeh i izvan granica Lijepe Naše. Čini se da je prva uloga bila samo skromna najava svega što je pokazala kasnije.



"To je bila zahtjevna uloga u kojoj je ona briljirala i dokazala da je svjetska glumica i samo pitanje zabranjene ljubavi. Kako ne pokazati takve scene, kako ih izbjeći?" rekao je Tešija.

"Što se tiče posla, tu sam valjda na mamu. Mama je uvijek grabila naprijed za cijelu obitelj i tu sam valjda pobrala njezine gene", istaknula je Zrinka.



Lista diva domaćeg glumišta koje su se skinule za dobre uloge duga je, a još uvijek čekamo da se vrate slobode koje smo doživjeli osamdesetih godina na platnu. Dok to čekamo, sve češće svoja tijela pokazuju muškarci, poput primjerice Janka Popovića Volarića, no o njima drugom prilikom.

