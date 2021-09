Luka Nižetić pokazao je na Instagramu svoju novu tetovažu u obliku leptira.

Pjevač Luka Nižetić može se pohvaliti zavidnim brojem tetovaža kojima je ukrasio svoje isklesano tijelo i kojima izaziva dodatno divljenje obožavateljica kada na društvenim mrežama osvane u razgolićenim izdanjima.

Sada se na profilu na Instagramu pohvalio novom tetovažom leptira koju je odlučio dati istetovirati na desnoj šaci, koja prema pragu bola slovi kao jedno od najbolnijih mjesta na tijelu. Svaka tetovaža za Luku ima i posebno značenje, ali ono najnovijeg remek djela zasad nije otkrio.

Leptir se pridružio dosadašnjim tetovažama tigra, koordinatama grada Splita, ljubimca Chake, cvjetova, bijele psine, šume, stihova i drugima.

Luka je ovih dana sve oduševio i fotografijom na kojoj priprema palačinke, dok na sebi ima samo kratke hlačice, a njegove brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo došle su do izražaja. Nikome nije promaklo ni to da je odlučio pustiti nešto dužu kosu nego inače, a i za to je dobio brojne komplimente.

"Majkoooo Sveta kako čovjek izgleda, koga je uopće briga za palačinke. Luka, gorišššš", "Dakle, jel može jedna slika gdje nisi zgodan", "Mama mia, koji komad", "Uuuuu, kako si seksi", "Mislim da su palačinke pale u drugi plan ovdje", "Super izgledaš, svaka čast", komentari su koje je dobio od obožavateljica.