Luka Nižetić je na Instagramu objavio razgolićenu fotografiju iz kuhinje i to dok sam priprema palačinke, koje su sudeći po komentarima njegovih obožavatelja pale u drugi plan.

Naš pjevač Luka Nižetić ljeto je proveo na otoku Visu gdje ima i vlastiti restoran, no čini se kako je tijekom ljetnih mjeseci itekako nastavio paziti na formu i mišiće kojima se sada pohvalio na Instagramu.

Luka je sve oduševio fotografijom na kojoj priprema palačinke, dok na sebi ima samo kratke hlačice, a njegove brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo dolaze do izražaja. Nikome nije promaklo ni to da je odlučio pustiti nešto dužu kosu nego inače, a i za to je dobio brojne komplimente.

"Majkoooo Sveta kako čovjek izgleda, koga je uopće briga za palačinke. Luka, gorišššš", "Dakle, jel može jedna slika gdje nisi zgodan", "Mama mia, koji komad", "Uuuuu, kako si seksi", "Mislim da su palačinke pale u drugi plan ovdje", "Super izgledaš, svaka čast", komentari su koje je dobio od obožavateljica.

Luka je inače poznat po napornim treninzima u teretani pomoću kojih održava top formu za nastupe, a tu i tamo se zna pohvaliti pokojim razgolićenim izdanjem i očarati sve koji ga prate i koji priželjkuju još više takvih izdanja. A nedavno je objavio i fotografiju na kojoj na plaži pozira s ocem Milom, pa je svima postalo još jasnije od koga je pokupio dobre gene.