Đorđe i Olivera Balašević vjenčali su se 1981. godine i u braku su dobili troje djece.

Smrt jednog od omiljenih kantautora ovih prostora, legendarnog Đorđa Balaševića ostavila je mnoge u tuzi i nevjerici.

Njegovi obožavatelji pamtit će ga brojnim pjesmama uz koje su odrastale generacije i koje je ostavio u naslijeđe, ali i ljubavnoj priči sa suprugom Oliverom, koja se našla i u njegovim stihovima.

Đorđe i Olivera upoznali su se još davne 1979. godine, a on je njihov susret u više navrata opisao filmskim. Upoznali su se slučajno, a od prvog se susreta nisu razdvajali duže od nekoliko dana. Često je isticao kako su sate provodili u šetnjama i razgovorima, a kada bi se morali odvojiti silno bi si nedostajali, a uskoro su svoju ljubav okrunili brakom.

"Otišao je na more, a ja u Zrenjanin kod majke. Sutra uveče on se javlja iz Pule, čujem u pozadini tamburaši pevaju pjesme koje je on naručio. Pitam ga zašto me zove tako kasno, bilo je oko pola jedan u noći. A on kaže: 'Vidi, bi li se ti udala za mene?' Počela sam se smijati kao luda misleći da je to još jedna od njegovih fora. Tako je dobio smijeh umjesto odgovora. Sutradan ujutro netko zvoni. Na vratima – Đole", ispričala je Olivera prije nekoliko godina za Gloriju.

Olivera je jednom prilikom za Kurir opisala i njihovo vjenčanje koje je bilo skromno.

"Kasnili smo na vlastito vjenčanje, tada je Jovana već bila rođena, kada smo se vjenčali, i ja sam zbog albuma za djevojčicu i slike željela biti u bijelom, mislim da je to san svake djevojke, a Đole je bio neposredniji, on je imao traperice i prsluk, tenisice naravno i stavio je bedž - Muppete. Zašto da ne? Pa to je on, na sve drugo ne bih pristala", ispričala je Olivera.

Vjenčali su se u četvrtak 7. svibnja 1981. godine, nedugo nakon što je Đorđu preminula majka. Vjenčani kumovi bili su im glazbenici Biljana Krstić i Josip Boček, a Đole ih je uvjerio da snimaju televizijsku emisiju i da sa sobom obavezno ponesu osobne iskaznice.

"Ja sam imala užasnu tremu, a Đorđe je pričao viceve čak i na svojoj svadbi. Kada su se otvorila vrata kod matičara i začuli se zvuci "Svadbenog marša", dočekali su nas matičar i njegova asistentica s lentama, a Đole je to prokomentirao: 'Oho - vidi Miss i prva pratilja!'. Kad su pitali ima li tko što prijaviti, on je matičaru pružio ključeve od automobila i rekao da nešto nije u redu s ler-gasom, auspuh nešto ne radi dobro. I tako smo se mi 'legalizirali'", ispričala je Olivera za Kurir.

U braku su proveli 40 godina i postali su roditelji troje djece - kćeri Jelene i Jovane te sina Aleksa.