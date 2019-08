Slavna američka skijašica Lindsey Vonn se udaje.

Jedna od najtrofernijih i najljepših skijašica svijeta, Amerikanka Lindsey Vonn se udaje. Njezina veza s hokejašem P.K. Subbanom punila je medijske stupce zbog njihova razmjenjivanja nježnosti u javnosti, a sada su za Vogue potvrdili svoje zaruke.

"Odmah sam znala da je on drugačiji. Ali kako sam ranije bila udana, poprilično sam se suzdržavala pomisliti da bih ponovno mogla pronaći nekoga s kim bih mogla biti u braku. Nakon nekoliko mjeseci dejtanja, znala sam da je on taj. Čini me sretnom, jako je pozitivan i pun energije", ispričala je danas umirovljena skijašica.

Subban ju je zaprosio prošlog mjeseca u njihovom zajedničkom domu u Los Angelesu i to smaragdnim prstenom.

"Nabavio sam prsten i odlučio da ću to napraviti kod kuće. Sve se tog dana namjestilo. Bio je pun mjesec. Znao sam da ona ne bi željela da to obavim dok je u pidžami, a baš tog dana je imala neki poslovni sastanak pa je bila sređena", ispričao je Subban.

Njih dvoje upoznali su se 2017. godine, a tad su počeli i izlaziti. Lindsey je od 2007. do 2013. godine bila udana za Thomasa Vonna.