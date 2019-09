Linda Hamilton danas ima 62 godine te živim mirnim i povučenim životom sa svoja dva psa.

35 godina nakon prikazivanja prvog nastavka franšize "Terminator", koja je proslavila Arnolda Schwarzeneggera i Lindu Hamilton, glavne junake tog kultnog filma najesen ćemo gledati u novom nastavku "Terminator: Dark Fate".

Tako su danas 71-godišnji Arnold i 62-godišnja Linda ponovno ujedinili glumačke snage i zajedničkim trudom stvorili novi nastavak kultne priče kojoj će se mnogi sigurno veseliti.

Čini se kako glumica na sve moguće načine pokušava promovirati sebe i novi nastavak filma, pa je njezina nedavna izjava podigla popriličnu buru u medijima.

"U celibatu sam najmanje 15 godina. Čovjek prestane brojiti jer je jednostavno nevažno ili je nevažno samo meni. Nema veze. Ionako svakog dana imam romantičnu vezu sa svojim svijetom i ljudima kojima sam okružena", izjavila je za The New York Times.

Linda živi mirnim i povučenim životom u New Orleansu s dva psa, no iza sebe ima dva propala i burna braka. Tako je od 1982. do 1989. godine bila u braku s Bruceom Abbottom, koji ju ostavio dok je bila trudna te nosila njihova sina Daltonom.

1991. godine počela je živjeti zajedno s redateljem "Terminatora" Jamesom Cameronom, ubrzo nakon njegova razvoda od Kathryn Bigelow. Par zajedno ima kćer Josephine, koja je rođena 1992. godine. Četiri godine kasnije par se vjenčao, no potrajali su svega dvije godine, a razvod je stajao 50 milijuna dolara.

Linda je kasnije iskreno priznala da ima bipolarni poremećaj te pati od depresije, što je dovelo do kraha obaju njezinih brakova, a progovorila je i o tome kako je imala suicidalne misli tijekom prvoga. Glumica je doživjela i trajno oštećenje sluha tijekom snimanja "Terminatora 2" kada je počela pucati u dizalu bez slušalica.

U nekim je intervjuima istaknula i kako je usamljena, no da smatra da na svijetu ne postoji osoba koja toliko uživa u samoći kao ona. A cijelu tu priča sada je začinila i celibatom.

No svatko je krojač svoje sreće, zar ne?