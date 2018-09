Svađa britanskih pjevačica Lily Allen i Cheryl Cole traje više od desetljeća.

Posljednjih dana o britanskoj pjevačici se piše samo zbog njezinih izjava.

Radi se o pjevačici Lily Allen koja je u svojoj knjizi "My Thoughts Exactly" iskreno progovorila o krahu braka, ovisnosti, varanju supruga s eskort damama te depresiji, a i prije puštanja u prodaju, ova je knjiga izazvala pravu pomutnju.

"Spavala sam s eskort damama kada sam bila na turneji, jer sam bila izgubljena i sama, bila sam u potrazi za nečime. Ne ponosim se time, ali se ne sramim. Više to ne radim. Daily Mail će objaviti priču koju im je netko dojavio, i htjeti će to prikazati gorim nego što zaista jest", napisala je 33-godišnjakinja još neki dan na Instagramu.

Lily Allen (Foto: Getty)

A sada se oglasila i u vezi desetljeća duge svađe s još jednom popularnom britanskom pjevačicom Cheryl Cole i njezinim bivšim bendom Girls Aloud. "Bila sam frustrirana, jer sam se borila s vlastitim demonima vezanim uz svoju seksualnost. Nikada niti nisam imala orgazam, a onda su tu bile one. Prelijepe žene koje su skidale odjeću sa svojih lijepih tijela i bile obožavane, a ja to nisam mogla podnijeti", napisala je Lily.

Girls Aloud (Foto: Getty)

"Oprosti, Cheryl. Bila sam ljuta jer nisam do tada svršila. To je bilo smiješno. Svađala sam se sa Cheryl i zato što me uvrijedila nakon što sam ju ja isprovocirala. Najžalosnije u svemu tome jest činjenica da ju tada nikada niti nisam srela", nastavlja pjevačica koja provociranjem javnosti očito želi poboljšati prodaju svoje knjige, s obzirom na to da već dugo nije imala nikakav hit.

Podsjetimo, Lily je prije 10 godina poručila Cheryl "kako ne želi izgledati poput nje, a da to ne želi niti itko drugi", a Cheryl ju je tada nazvala "ženom s muškim spolnim organom".

Cheryl Cole (Foto: Getty)

Vjerujemo kako je Lily tek počela provocirati javnost izjavama, jer ipak treba nekako zaraditi.