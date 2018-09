Lily Allen šokirala javnost iskrenim priznanjem o detaljima prevare supruga i teškom razdoblju kroz koje je prolazila za vrijeme trajanja svjetske turneje.

"My Thoughts Exactly" naslov je knjige britanske pjevačice Lily Allen, koja bi se za nekoliko dana trebala naći na policama knjižara, no i prije puštanja u prodaju izazvala je pravu pomutnju.

Naime, Daily Mail je uoči prodaje knjige objavio da 33-godišnja Lily priznaje kako je spavala s eskort damama jer se osjećala izgubljeno i usamljeno tijekom turneje "Sheezus" u 2014. godini.

No Lilly ih je preduhitrila i prva se oglasila na Instagramu gdje je i sve potvrdila.

"Spavala sam s eskort damama kada sam bila na turneji, jer sam bila izgubljena i sama, bila sam u potrazi za nečime. Ne ponosim se time, ali se ne sramim. Više to ne radim. Daily Mail će objaviti priču koju im je netko dojavio, i htjeti će to prikazati gorim nego što zaista jest", napisala je.

Lily je ove godina finalizirala razvod, sada od već bivšeg supruga Sama Coopera s kojim je prekinula 2016. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, Ethel i Marnie.

U nedavnom intervjuu za Vuluture u kojem je promovirala svoj novi album "No shame", Lily je priznala i kako ga je varala tijekom sporne turneje.

"Bila sam izgubila osjećaj za samu sebe. Izgubila sam identitet. Bila sam loša mama. Bila sam loša u poslu. Znala bi se probuditi u busu za turneju usred Wisconsina s užasnim mamurlucima. Varala sam supruga. Samo sam željela biti sa svojom djecom u tom trenutku. Čak nisam ni zarađivala nikakav novac", izjavila je Lily.

Knjiga donosi još mnoštvo pikanterija i dosad nam nepoznatih trenutaka iz Lilyna života, dotakla se odnosa s brojnim slavnim kolegama pa mnogi, čak i sa zabrinutošću nestrpljivo očekuju da se nađe u prodaji.