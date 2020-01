Lil Kim se našla u centru pozornosti nakon dodjele Grammyja u Los Angelesu.

Kontroverzna američka reperica Lil Kim od davnih je dana poznata po svom osebujnom stilu.

Tijekom svoje karijere u više je pokazivala nego skrivala golo tijelo, ali izdanje u kojem se ova 45-godišnjakinja pojavila na afterpartiju dodjele Grammyja sve je ostavilo, blago rečeno, u čudu.

Naime, Lil Kim visoko uzdignute glave prošetala je u raskopčanom crnom sakou ispod kojeg nije nosila ama baš ništa, a kombinaciju je "upotpunila" crnim gaćicama i prozirnom suknjom, ako se to uopće može nazvati suknjom. Bila je to kombinacija koja joj je osigurala da bude u centru pažnje i da se sve glave za njom okreću, no zapravo je sablaznila mnoge.

Osim upitnim ukusom za modu, Lil puni naslovnice medija i licem koje je upropastila brojnim plastičnim operacijama, o kojima je s godinama postala ovisna.

Glazbom se počela baviti na ulicama New Yorka, nakon što ju je iz kuće izbacio vlastiti, inače deklarirani ovisnik i alkoholičar, baš kao što je bila i njezina majka. Kao tinejdžerica započela je vezu sa Shawnom Powellom, koji je ubrzo zbog pljačke završio u zatvoru na osam i pol godina, a Kim ga je tamo redovito posjećivala. Par se čak bio i zaručio, no do vjenčanja nije došlo.

Nakon Shawna zaljubila se u Cristophera Wallacea, čije je dijete pobacila jer su zaključili da je bolje da ne rodi, a nakon njegove smrti 1997. godine Lil je priznala da ju je fizički napao i gušio do besvijesti.

2000. godine potražila je pomoć plastičnog kirurga nakon što joj je Damion World Hardy nanio ozbiljne ozljede lica i slomio nos.

Danas je navodno sretna u vezi s muškarcem koji nije poznat javnosti i koji ju voli baš takvu kakva jest.

Voditelji IN magazina prihvatili izazov: "K'o neki animalni zvukovi iz zoološkog" I Nova BUZZ