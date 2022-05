Američki glumac Liam Neeson prije više od desetljeća izgubio je suprugu, a tuga i bol koju osjeća nakon njezine smrti još uvijek ne prolaze…

Američki glumac Liam Neeson u svojim filmskim ulogama većinom igra lika koji se bori sa nepravdom na svijetu, a nerijetko je bio i dio zapleta u kojima se radi o nestanku supruge ili kćeri.

Njegov privatan život, nažalost, nije previše drugačiji, ali umjesto nestanka, Neeson je doživio jednu od najvećih boli koju muškarac može doživjeti – a to je smrt supruge.

Liam je 15 godina bio u braku s Natashom Richardson. Svoju su ljubav ozakonili davne 1994. godine, a iz njihove ljubavi nastalo je i dvoje djece – sinovi Michael i Daniel.

Nažalost, 2009. godine ovu je obitelj zadesila tragedija na koju nitko ne može biti spreman. Natasha Richardson bila je poznata glumica, a mnogi će ju prepoznati po ulozi majke iz filma ''Zamka za roditelje'' s Lindsey Lohan.

Richardson je u ožujku 2009. bila na skijanju u Quebecu gdje je nespretno pala prilikom skijanja, a iako se nakon toga osjećala dobro i nije osjećala unutarnje posljedice – na kraju je preminula.

Nakon pada, čula se sa suprugom preko telefona te mu svoj pad opisala kao ''lagano propadanje u duboki snijeg''.

Međutim, Natasha je prilikom pada zadobila ozljedu mozga kod koje se krv u mozgu počela pretjerano nakupljati i izazivati veliki pritisak. Čim je počela osjećati bolove u glavi, stigla je hitna pomoć, ali u bolnici je pala u komu.

Neeson je stigao je u bolnicu svjestan ishoda ove situacije. Naime, Neeson se sa suprugom prije dogovorio ukoliko ijedno od njih dođe u stanje u kojem im mozak odumire, isključit će aparate koji ih drže na životu.

''Otišao sam do nje i rekao joj da je volim. Rekao sam: ''Dušo, nećeš se vratiti iz ovoga. Razbila si glavu.'', dodajući da je obećao da će je vratiti u New York kako bi se njezina obitelj i prijatelji mogli na pravi način oprostiti od žene koju vole. Neeson je donirao i tri suprugina organa – srce, jetru i bubrege rekavši da bi ona to smatrala dobrim djelom.

Liam se u intervjuima rado prisjeća supruge, a kroz godine je s medijima podijelio lijepe trenutke koje je doživio s njom. Glumac je također podijelio kako često odlazi supruzi na grob i priča s njom.

''Pričam s njom svaki dan na grobu koji je udaljen oko dva kilometra od kuće...'', podijelio je u razgovoru za The Inquirer.

Neeson je u intervjuu za 60 Minutes Overtime rekao da još ne shvaća da njegove supruge više nema, ali da se naučio nositi s tugom kroz godine.

Dodao je da se za smrt nitko ne može pripremiti te da je mislio kako će se moći boriti s ''udarcima'' i organizirati vrijeme za plakanje.

''Zna me pogoditi usred noći. Ili kad hodam. Smireno hodam i odjednom – bum. Iz prsiju krene neopisivi osjećaj.''

Za Liama je vrijeme nakon smrti bilo naročito teško, pogotovo zbog činjenice što je ostao sam s dva tinejdžera, ali kaže kako mu je u njihovom odgoju i sjećanju na njihovu majku pomogla baka i Natashina majka Vanessa.

Žaljenje i bol su neizbježni, ali baš kao što je Neeson rekao, nisu beskrajni, samo se naučite živjeti s tim.

2020. godine, Liam je sa sinom Michaelom snimio film ''Made in Italy'' u kojem je radnja vrlo slična njihovom stvarnom životu – žaljenju sina i supruga za majkom i suprugom. Obojica su ovu ulogu shvatili vrlo emotivno i ozbiljno, ali nije im bilo teško snimati i obojica su ovaj put opisali kao pozitivno iskustvo na kojem su se još više upoznali i naučili nositi s bolom.

Početkom ove godine, počelo se šuškati kako Liam nakon 13 godina od smrti supruge ima novu ljubav. Zajedno su viđeni na plaži Melbourneu, a obožavatelji i dalje nisu otkrili tko je tajanstvena žena.

