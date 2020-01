Leyla Hajrović supruga je nogometaša Izeta Hajrovića koja ima jasno mišljenje o preintimnim pitanjima i gnjusnim komentarima koje dobiva u inbox i to od drugih žena koje ju napadaju jer još uvijek nema djece.

Početkom prosinca prošle godine influencerica Leyla Hajrović javno se obračunala s obožavateljima koji su ju ispitivali zašto još uvijek nema djece.

Riječ je o 30-godišnjoj supruzi dinamovca Izeta Hajrovića s kojim je više od 5 godina u sretnom braku, a ovakva preintimna pitanja jako su uzrujala plavokosu Leylu koja i sama na društvenim mrežama gradi unosnu karijeru.

"Rođena sam u Švicarskoj i tamo sam bila do svoje 24. godine. Poslije sam živjela u Turskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i nigdje mi nitko nije postavio to pitanje. Ovo pitanje se postavlja samo na Balkanu i smatram da je jako nekulturno i ružno to nekoga pitati", započela je Leyla, a zatim nastavila.

"Zamislite da netko možda ne može imati djecu, a vi konstantno postavljate to pitanje. Hvala Bogu, nemam takav problem, ali imam 30 godina, u braku sam više od pet godina, nemam dijete, i što sad? Jesam li zbog toga lošija ili nenormalna? Mislim da svatko ima pravo odlučiti što će i kada će. Do tada, neka to bude naša, a ne vaša briga", oštro je zaključila tada.

Mjesec dana kasnije, odlučila je s tisućama obožavatelja podijeliti vrlo neukusnu poruku koju je dobila od jedne žene kojoj je i odgovorila. "Koja si ti jadnica. Bolje rodi dijete, ćurko bolesna, seljanko", poručila joj je očito neodgojena gospođa, a Leyla ju nije štedjela u odgovoru.

"Primitivizam. Kao što sam već jednom rekla, to samo kod nas ima... Zamislite da ovo neko napiše nekome ko ne može imati dijete. Hvala Bogu, zdrava sam, ali dotična gospođa u zrelim godinama bi trebala hitno razmisliti o svom ponašanju. Umjesto da bude primjer mladima, samo pokazuje da danas respekt, poštovanje, kultura i te stvari očigledno ne postoje. Žalosno", poručila joj je.