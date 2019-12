Leyla i Izet Hajrović u braku su 5 godina te zasad nemaju djece, no obožavatelji su pretjerali s pitanjima kada ih misle imati, zbog čega je reagirala i sama Leyla na Instagramu.

Supruga dinamovca Izeta Hajrovića, blogerica i influencerica Leyla Hajrović, nedavno je proslavila okrugli 30. rođendan u svom glamuroznom stilu.

Povodom velikog slavlja, Leyla je odlučila putem društvenih mreža odgovarati na brojna pitanja svojih obožavatelja, kojih ima nešto više od 250 tisuća, no jedno ju je posebno uzrujalo.

Naime, poznatu plavušu pitali su kako to da već ima 30, 5 godina je u braku, a nema djece, na što nije ostala dužna.

"Rođena sam u Švicarskoj i tamo sam bila do svoje 24. godine. Poslije sam živjela u Turskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i nigdje mi nitko nije postavio to pitanje. Ovo pitanje se postavlja samo na Balkanu i smatram da je jako nekulturno i ružno to nekoga pitati", započela je Leyla, a zatim nastavila.

"Zamislite da netko možda ne može imati djecu, a vi konstantno postavljate to pitanje. Hvala Bogu, nemam takav problem, ali imam 30 godina, u braku sam više od pet godina, nemam dijete, i što sad? Jesam li zbog toga lošija ili nenormalna? Mislim da svatko ima pravo odlučiti što će i kada će. Do tada, neka to bude naša, a ne vaša briga", oštro je zaključila i inače vrlo iskrena influencerica.

"Kad smo se Izet i ja upoznali, ja sam imala veću plaću nego Izet, tako da ja sam njemu kupovala stvari. On nije bio toliko poznat, njemu je tek počela karijera", jednom je prilikom otkrila Leyla našem IN magazinu, a danas par ne brine za financije te uživa u svojim uspjesima.

S djecom ili bez, to je ionako osobna stvar svakog pojedinca!