Lea Michele proslavila se u seriji "Glee" ulogom Rachel Berry, a tamo je upoznala i svoju veliku ljubav Coryja Monteitha koji je tragično preminuo.

Glumica Lea Michele (33) našla se usred neugodnih optužbi zbog svog ponašanja na setu serije "Glee" koja ju je proslavila.

Lea je na Twitteru odala počast Georgeu Floydu kojeg je policajac ubio prošlog tjedna i poduprla pokret Black Lives Matter. "George Floyd nije to zaslužio. Ovo nije bio izolirani incident i tome mora doći kraj", napisala je na Twitteru.

No onda se oglasila njezina bivša kolegica sa seta serije "Glee" Samantha Ware (28). "Sjećaš se kad si mi prvi angažman na televiziji pretvorila u živi pakao? Jer ja nikad neću zaboraviti... Vjerujem da si rekla svima da bi mi se po*rala u periku ako bi imala priliku", komentirala je Samantha koja je glumila u šestoj sezoni.

U njenoj optužbi su ju poduprijeli Alex Newell, Amber Riley i Dabier Snell koji su također imali uloge u seriji. "Curo, nisi mi dala da sjednem za stol s ostalima jer si rekla da ne pripadam tamo. Je*i se, Lea", napisao je Dabier.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter