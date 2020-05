Lea Michele objavila je fotografiju na kojoj je obujmila trudnički trbuh. Obožavatelji su istaknuli da je nevjerojatno da je glumičin lik u seriji "Glee" također zatrudnio u epizodi koja je pokazala budućnost, odnosno 2020.

Glumica Lea Michele (33) podijelila je fotografiju i u potpunosti potvrdila da očekuje svoje prvo dijete.

Naime, magazin People je prije nekoliko dana objavio vijest o trudnoći koju im je otkrio prijatelj Lee i njezinog muža, modnog direktora Zandya Reicha (37).

"Tako zahvalna", napisala je glumica pokraj fotografije na kojoj je obujmila trudnički trbuh. Michele je objavu podijelila na Instagramu u subotu, a vijest je razveselila njezine pratitelje koji su joj čestitali i poželjeli joj sreću.

"Čestitam. Bit ćeš odlična mama", "Plačem. Volim te", "Prelijepa. Tako sam sretna zbog tebe i Zandyja", "Bit će to divna bebica", "Ovom veselom viješću si spasila 2020.", komentirali su.

Obožavatelji serije "Glee", koja je proslavila Lee, povezali su trudnoću s onom njezinog lika Rachel Berry u finalnoj epizodi koja je prikazivala budućnost, odnosno 2020.

