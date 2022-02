Lepa Brena je komentirala fotografiju koju je njezin sin Viktor objavio na Instagramu, a njezin komentar mnogima se svidio.

Sin pjevačice Lepe Brene, Viktor Živojinović, na Instagramu se pohvalio kako ispija koktele u Miamiju, a komentar koji mu je majka ostavila oduševio je sve.

"Pa dobro sino, što baš dvije odmah?", napisala je Brena ispod fotografije na kojoj Viktor pozira s dva koktela. Dobila je preko 90 lajkova na komentar, a Viktoru su pisali da mu je majka prava carica.

Lepa Brena i suprug, bivši tenisač Slobodan Boba Živojinović, prošle su godine proslavili 30. godišnjicu braka, a nedavno je pjevačica otkrila tajnu njihove duge ljubavi.

Istaknula je kako je važno da prevagnu lijepi doživljaji i pozitivne emocije da bi brak opstao. "Svi smo imali napornih 30 godina vlastite karijere, uspona i padova, ali vjera u ljubav, podrška i tolerancija te želja za opstankom obitelji su najvažniji", rekla je.

Brena i Boba vjenčali su se 7. prosinca 1991. godine u tada najluksuznijem hotelu u SFRJ, beogradskom Interkontinentalu, a pjevačica je nosila Diorovu vjenčanicu. Ekstravagantno vjenčanje održalo se pred 500 uzvanika, najvećih sportskih i estradnih zvijezda, a par je dobio vrlo skupocjene darove.

Bila je to najveća i medijski najzapaženija svadba u povijesti Jugoslavije, koja se ubrzo nakon toga raspala, no brak pjevačice i bivšeg tenisača izdržao je do danas, unatoč mnogim padovima koje su doživjeli. Par iz svojeg braka ima dva sina - Stefana i Viktora.

