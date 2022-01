Lepa Brena nedavno se osvrnula na 30 godina svog braka, ljubavni status svojih sinova, ali i na ono što je muči u posljednje vrijeme.

Regionalna zvijezda, pjevačica Lepa Brena, prošle je godine proslavila 30. godišnjicu braka s bivšim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem, a u intervjuu za Super TV je otkrila tajnu njihove duge ljubavi, prenosi Blic.

Istaknula je kako je važno da prevagnu lijepi doživljaji i pozitivne emocije da bi opstao brak. "Svi smo imali napornih 30 godina vlastite karijere, uspona i padova, ali vjera u ljubav, podrška i tolerancija te želja za opstankom obitelji su najvažniji", istaknula je.

Smatra kako brak bez ljubavi koja nema strasti, razumijevanja za oba partnera i podrške zapravo nije brak.

"Ako žena na Balkanu nema viši prag tolerancije za naše muškarce, onda nema opstanka braka", kroz smijeh je ispričala slavna pjevačica. Kaže kako na život gleda vrlo racionalno, a osvrnula se i na ljubavni status svojih sinova.

"Momci znaju Bobino i moje mišljenje o braku. Treba ući u tu priču zreo, odgovoran i s vizijom što dalje. Ako vjeruju da imaju osobu pored sebe za tu priču, imaju naš blagoslov", zaključila je. Dodala je kako nema potrebe da prije 30. godine požuruju. Osvrnula se i na vrijeme pandemije te je komentirala koliko je ono utjecalo na nju.

"Spavamo na vrijeme, ustajemo na vrijeme, hranimo se normalno i treniramo. Nakon 40 godina je to za mene divno. Ušao je mir u moj život. Ali ta briga za svu našu djecu, za djecu svijeta, ekonomski opstanak i ludila praćena pandemijom ne daju mira mojoj umjetničkoj duši. Proći će, najjači opstaju", zaključila je Brena.

Brena i Boba vjenčali su se 7. prosinca 1991. godine u tada najluksuznijem hotelu u SFRJ, beogradskom Interkontinentalu, a pjevačica je nosila Diorovu vjenčanicu. Ekstravagantno vjenčanje održalo se pred 500 uzvanika, najvećih sportskih i estradnih zvijezda, a par je dobio vrlo skupocjene darove.

Bila je to najveća i medijski najzapaženija svadba u povijesti Jugoslavije, koja se ubrzo nakon toga raspala, no brak pjevačice i bivšeg tenisača izdržao je do danas, unatoč mnogim padovima koje su doživjeli. Par iz svojeg braka ima dva sina - Stefana i Viktora.

