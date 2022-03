Leonarda Lončar družila se s Miroslavom Ćirom Blaževićem na predstavi "Ćiro" u kazalištu Kerempuh.

Bivša supruga Zvonimira Bobana, lijepa Leonarda Lončar, pojavila se na monodrami "Ćiro", koju je u ponedjeljak u zagrebačkom kazalištu Kerempuh izveo glumac Tarik Filipović.

Predstavu o sebi nije propustio ni legendarni Miroslav Ćiro Blažević, kojeg je susret s bivšom suprugom jednog od njegovih "sinova" jako obradovao.

Osim što su se lijepo pozdravili, Leonarda i Ćiro skupa su nasmiješeni i zagrljeni pozirali fotografima.

Zanimljivo je da je Leonardin bivši bio dio slavne generacije Vatrenih iz 1998. godine koju je trenirao Ćiro, a samo tri braka iz tadašnje prve postave reprezentacije nisu završila razvodom.

Leonarda se nakon razvoda odlučila vratiti svojoj staroj ljubavi, dizajniranju nakita i ponovno je otvorila butik u Zagrebu, a nedavno je za IN Magazin otkrila i u kakvom je odnosu ostala sa Zvonimirom.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše, OK. Uglavnom, nije puklo zbog treće osobe, nego zbog treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim ni za čim", priznala je Leonarda.

U braku s umirovljenim nogometašem provela je 28 godina i još četiri u vezi. Za njihov razvod doznalo se u svibnju prošle godine, a bivši supružnici zajedno imaju petero djece, od kojih su četvero posvojili, a 2009. godine su postali i biološki roditelji djevojčice.

Boban je nakon razvoda već pronašao sreću s 19 godina mlađom stomatologinjom Marijanom Gikić.

