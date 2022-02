Leonarda Lončar progovorila je o odnosu sa Zvonimirom Bobanom nakon razvoda i to u rubrici Josipe Pavičić Sasvim opušteno u In Magazinu.

U rubrici In Magazina Sasvim opušteno Josipa Pavičić je ovog puta ugostila Leonardu Lončar. Bivša supruga Zvonimira Bobana, među ostalim, govorila je o životu u Milanu, majčinstvu i odnosu s bivšim suprugom.

Leonarda i Zvonimir razveli su se nakon 28 godina braka, odnosno 32 godine veze i zajedno dijele petero djece, kćeri Ružu, Martu i Mariju, te sinove Rafaela i Gabrijela.

"Marija je dobila ime po Gospi, kojoj sam se zavjetovala, pošto dugo godina nisam mogla zanijeti i obećala sam joj da ako ćemo ikad u životu imati žensko dijete da će se zvati po njoj. Marta je dobila ime po mojoj prabaki Kordunki, Gabrijel i Rafael po arhanđelima i Ruža kao Ruža hrvatska", otkrila je Leonarda.

Dodala je i jesu li djeca po navikama sličnija njoj ili ocu Zvonimiru, jesu li umjetničke ili sportske duše.

"Smučkani su totalno. Uopće nisu sportski, curke su više na mene jer vole plesanje, pjevanje, glumu. Stariji sin je pametnjaković. Moja djeca su meni najbitnija", zaključila je emotivna Leonarda.

Leonarda je prošla kroz trnovit put, a ne tako davno i kroz dva stresna razdoblja - razvod i selidbu i to nakon što je sa Zvonimirom Bobanom provela ukupno 32 godine.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim za ničim", ispričala je iskreno Leonarda Josipi.

Uz to otkrila je tko joj je rame za plakanje, kolika je emotivka, koliko joj nedostaje Italija u kojoj je živjela i radila, a cijeli razgovor s Leonardom pogledajte u prilogu rubrike Sasvim opušteno.

