Leona Paraminski objavila je fotografiju s 9-mjesečnom kćerkicom i pokazala kako provode tople dane u Zagrebu.

Naša glumica Leona Paraminski koja je hrvatsku adresu prije nekoliko godina odlučila zamijeniti američkom vratila se u Hrvatsku kako bi ovdje provela ljeto.

Sa sobom je povela i 9-mjesečnu kćerkicu Liv, a ponosna mama objavila je i fotografiju s djevojčicom u naručju u jednom zagrebačkom parku.

''Naše hrvatsko ljeto…'' napisala je Leona u opis fotografije i raznježila pratitelje.

''Majčinstvo ti stoji'', piše u komentarima, a mnogi su im poželjeli i dobrodošlicu.

Liv je Leona dobila iz ljubavi s Tinom Komljenovićem, a par se prije deset godina vjenčao na karipskom otoku Santa Lucia. 2014. godine odlučili su preseliti u Santa Barbaru gdje je suprug dobio posao, a tamo su ostali živjeti sve do danas.

Ovaj zaljubljeni par prije nekoliko je dana proslavio i desetu godišnjicu braka, a Leona je suprugu čestitala emotivnom fotografijom njih dvoje s kćerkicom u naručju i napisala: ''Samo nas troje''.

Glumica se sa suprugom morala nakratko vratiti u Hrvatsku gdje se podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji.

"Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon", rekla je glumica za IN Magazin malo nakon što jprošle godine objavila trudnoću.

