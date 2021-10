Leona Paraminski je prije mjesec dana rodila kćerkicu Liv, a sada je objavila i njihovu zajedničku fotografiju.

Leona Paraminski i njezin suprug Tin Komljenović postali su roditelji prije mjesec dana, a naša lijepa glumica na Instagramu je sada podijelila zajedničku fotografiju s kćerkicom Liv.

"Tvornica hrane", napisala je 42-godišnja Leona u opisu fotografije uz koju je hashtagovima dala do znanja da je umorna i neispavana, ali u isto vrijeme i presretna. "Umorna, ali blistava" Uživajte lijepe curice", komentirala joj je Nataša Janjić, a uslijedili su i drugi brojni komplimenti. "Prekrasne", "Sreća najveća", "Čestitam mama", "Uživaj u čistoj i najvećoj ljubavi", samo su neki od komentara njezinih pratitelja.

Podsjetimo, Leona Paraminski je kćerkicu rodila u bolnici Santa Barbara Cottage Hospital, istoj onoj u kojoj je i Meghan Markle rodila svoju kći Lilibet.

Glumica i njezin suprug Tin već šest godina žive u Santa Barbari, a od tamo su se nakratko vratili u Hrvatsku gdje se glumica podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji.

"Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon", rekla je glumica za IN Magazin malo nakon što je objavila trudnoću.