Glumica Leah Remini progovorila o detaljima scijentološke crkve i o tome koju ulogu u svemu ima Tom Cruise.

Osim što je jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu, uz ime Toma Cruisea vežu se i priče o scijentologiji.

Već je svima poznato da je riječ o jednom od najvećih pobornika ovog kontroverznog kulta, a u intervjuu koji je dao prije dvije godine izjavio je da mu je ovo učenje bilo od velike pomoći u životu.

I dok on tvrdi da je to jedna predivna religija i da je ponosan na nju, drugačije govori Leah Remini, glumica koja je iz tog kulta izašla 2013. godine, a od tada u medijima rado otkriva detalje toga pokreta.

Naime, zvijezda serije ''Kralj Queensa'' sada tvrdi da je Cruise u svemu tome daleko od samo nevine žrtve.

''Većina scijentologa jesu žrtve, to znam jer sam bila dio tog uvjerenja. No gdje je Tom, to je neka sasvim drukčija priča. On je vrlo svjestan svih zloupotreba koje se događaju u scijentologiji. Dio je toga'', govori Leah.

Cruise je i najbolji prijatelj s Davidom Miscavigeom, vođom scijentološkog kulta, što je, kako tvrdi Leah, glumcu omogućilo detaljni uvid u unutarnju organizaciju cijelog kulta, a navodno je upoznat i s činjenicom da se članovi fizički kažnjavaju.

''Scijentolozima je rečeno da Cruise samostalno spašava svijet, pa se unutar crkve smatra božanstvom. Smatraju ga drugim Miscavigeom, nije Cruise u istoj kategoriji kao i ostali scijentolozi'', nevjerojatni su detalji koje priča ova glumica.

Dodala je da im se nitko ne usudi reći ništa krivo, pogledati ih krivo te da su svi oprezni kad su njih dvoje u pitanju.

Glumca je u ovaj svijet uvela prva supruga Mimi Rogers, a Marty Rathbun, bivša scijentologinja, tvrdi da joj je bilo naređeno da pomogne okončati brak Cruisea i Nicole Kidman. Nakon što su se rastali, Hollywoodom su kružile priče da je organizirana audicija za pronalaženje njegove nove djevojke, a odabrana je navodno bila glumica Nazanin Boniadi, koja je da bi bila u vezi s Cruiseom provjeravana i ispitivana svaki dan.

Zbog privrženosti tom učenju, Cruiseu je propao brak i s Katie Holmes. Otkako se 2012. razišao s Katie, o njegovu privatnom životu jako se malo zna. Prema scijentološkim pravilima, Katie se s drugim muškarcem u javnosti nije smjela pojaviti pet godina. Vezu s Jamiejem Foxxom o kojoj se šuškalo već dugo potvrdila je tek početkom ove godine.