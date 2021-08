LaTanya Young ispričala je da se obratila svom ocu Dr. Dreu, kojeg nije vidjela 18 godina, preko njegovog odvjetnika, a on je rekao da joj ne želi pomoći.

Najstarija kći 56-godišnjeg repera Dr. Drea, LaTanya Young (38) ispričala je da je beskućnica i živi u automobilu.

LaTanya je u intervjuu za Daily Mail otkrila da je više puta zadnjih 8 mjeseci tražila pomoć svog oca, slavnog glazbenog producenta, čija se bogatstvo procjenjuje na 800 milijuna dolara, no on joj ne želi dati ni novčića.

Samohrana majka četvoro djece radi kao dostavljačica hrane i prisiljena je živjeti u unajmljenom autu jer si ne može priuštiti iznajmljivanje stana u Kaliforniji.

Dr. Dre je dobio LaTanyju i njezine dvije sestre, LaToyju (37) i Ashley (35) s Lisom Johnson (53) s kojom je njegova veza bila otpočetka kontroverzna jer su ju započeli kada je ona imala samo 14 godina. Bježala je iz škole kako bi se sastajala s njim, a razišli su se kada je LaTanya imala pet godina.

Johnson je svojedobno otkrila kako ju je reper tukao i to je činio čak i kada je bila trudna. Tražila je sudsku zabranu pristupa kada su prekinuli, a prema pisanju američkih medija nije jedina žena koja je prijavila Dr. Drea, kojem je pravo ime Andre Romell Young, za fizičko nasilje.

LaTanya je ispričala da nije vidjela svog oca 18 godina i da čak nema ni njegov broj mobitela pa mora komunicirati s njim preko njegovog tima. Samohrana majka kćeri Tatiyane (16) i Rhiane (13) te sinova D'Andrea (8) i Jasona (3) objasnila je da njezina djeca ne žive s njom autu, da ih je uspjela smjestiti kod svojih prijatelja.

"Uzimam čudne poslove samo kako bih preživjela, dobivam 15 dolara po satu kao montažer u skladištu. Pokušavam držati glavu iznad vode. Već sam neko vrijeme u dugovima", ispričala je.

Kaže da se boji da će izgubiti unajmljeni automobil jer nije mogla u zadnje vrijeme platiti ni boravak u njemu. "Riječ je o SUV-u kojem je cijena 2.300 dolara za tri tjedna i uspjela sam platiti za jedan tjedan. Prije ili kasnije će mi ga uzeti", izjadala se.

LaTanya se preselila prije mjesec dana s djecom iz Nevade u Kaliforniju jer se nadala da će uspjeti zaraditi ondje više novca. "Plaće su veće u Kaliforniji, a u Nevadi nema posla. Imam prijatelje i obitelj koji će nam dopustiti da ponekad djeca i ja boravimo kod njih, no većinu vremena živim u autu", ispričala je.

Molila je odvjetnika svog oca da mu kaže da joj pomogne, no on joj je prenio da neće dobiti ni novčića jer je u prošlosti o njemu govorila za medije. Priznala je i da ju boli što njezina djeca nikad nisu upoznala slavnog djeda.

"Moja djeca su dovoljno odrasla da znaju tko je on. U šoku su jer ne želi imati ništa s njima", rekla je.

Kada je u siječnju Dr. Dre završio u bolnici zbog aneurizme mozga, LaTanya kaže da nije mogla saznati ni je li stabilno i bilo joj teško zbog toga.

"Mučno mi je bilo jer nisam mogla samo znati ni je li dobro", istaknula je. Priznala je i da joj je otac pomogao u prošlosti plativši joj stanarinu i dao džeparac, no to je prestalo u siječnju 2020.

"Ljudi me etiketiraju kao milijunaševu kći i ne znaju zašto uopće radim. Zbog toga se želim zavući ispod kamena", ispričala je.

LaTanyju boli i to što je njezin otac postigao velikodušnu nagodbu s Nicole Young (51) s kojom je bio u braku 24 godine te imaju dvoje djece. Naime, plaćat će joj 300.000 dolara na mjesec nakon što su se razveli.

"To što je Nicole dobila, trebala je i moja mama. Pisala sam svom ocu i iskreno ga molila može li pružiti dom meni i mojoj djeci. Trebao je mene i moje sestre školovati i platiti nam zdravstveno osiguranje, no nikad to nije učinio. Moja mama se osjećala da nikad nije ispunio svoj dio dogovora", zaključila je LaTanya.

Inače, Dr. Dre je s više partnerica dobio devetoro djece, a jedan od sinova, Andre Young Jr. preminuo je 23. kolovoza 2008. u dobi od 20 godina od predoziranja morfijem i heroinom.