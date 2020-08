Larryju Kingu u kratkom periodu preminuli su sin Andy i kćer Chaia.

U periodu od samo tri tjedna jednom od najslavnijih američkih televizijskih voditelja Larryju Kingu preminulo je dvoje djece, 65-godišnji sin Andy i 52-godišnja kći Chaia.

Andy je preminuo iznenada od posljedica srčanog udara, a uskoro je stigla nova rastužujuća vijest da je Chaia izgubila borbu s rakom pluća.

86-godišnji Larry koji se još uvijek nije u potpunosti oporavio od posljedica prošlogodišnjeg srčanog udara nije mogao iz Los Angelesa otputovati na sinov posljednji isphaiaraćaj koji je bio održan na Floridi, već se pozdravio njim putem videoprijenosa.

"Svi su slomljeni i loše se osjećaju. Larry je jako povrijeđen i potresen. Prošle godine je bio jako bolestan, a njegova su djeca vodila brigu o njemu. Jako ga je potreslo što ih je izgubio", izjavila je Larryjeva unuka i Andyjeva kći Jillian za Daily Mail koja ovih dana prolazi kroz težak period.

"Bili smo na sprovodu mog svekra u Kentuckyju kad su nam javili da je otac preminuo. Pretpostavljamo da je umro od srčanog udara, ali autopsija nikad nije napravljena. Nisam mogla vjerovati. Chaianu smrt smo očekivali zbog svega kroz što je prolazila, bar smo se na to mogli pripremiti. No za njega nije bilo upozorenja. Bio je to veliki šok", izjavila je.

Larry je Andyja posvojio 1962. godine nakon što se vjenčao s njegovom majkom Alene Akins s kojom je dobio i kći Chaiau, a osim njih otac je 58-godišnjeg Larryja Juniora, 21-godišnjeg Chancea i 20-godišnjeg Cannona koje je dobio s bivšom suprugom Shawn od koje se nedavno bio razveo.