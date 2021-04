Lana Jurčević je komentirala gostovanje Nikole Jovanovića, poznatijeg kao Nixa Zizu, u jednoj emisiji gdje je rekao da su žene krive ako su polugole i napadne ih neki muškarac. Istaknuo je i da su one slabiji spol i moraju se slagati sa stavovima svog partnera.

Lana Jurčević progovorila je o šokantnom gostovanju srpskog youtubera Nikole Jovanovića, poznatijeg kao Nixa Zizu, na televiziji Hype zbog kojeg su voditeljice Milica Vukliš i Jovana Andrejić napustile studio.

Jovanović je rekao da muškarci vide žene prvenstveno kao seksualni objekt, a Vukliš i Andrejić su mu pokušale objasniti zašto ne može takve stvari govoriti.

"Ne podržavam nasilje, ali žene, morate razmisliti malo s kim se viđate i zašto se viđate. Nemojte ići s nekim u automobil ako vas zove u 10 sati navečer, posebno ako je stariji od vas, zna se što taj hoće od vas", rekao je youtuber.

Jedna od voditeljica je istaknula da ne smiješ nekog seksualno zlostavljati pa makar i gol šetao ulicom, no Nikola nije reagirao na te riječi.

"To što ima ili nema prava ne znači da ti nisi kriva. Ako naletiš na tako neku budalu koja je pijana i drogirana, a ti ideš ulicom polugola, ti si isto kriva. Kriva si ti što si prošla, nije on samo kriv", ispričao je Jovanović.

"Tu nema ne. Trebaš znati da si slabiji spol. Šalješ gole slike muškarcu i dođeš kod njega gola kući navečer i ako mu kažeš tu 'ne', to je jako veliki problem, razumiješ? Trebaš znati što radiš i kod koga ideš, moraš znati da si slabiji spol", dodao je.

Naglasio je i da se žena ne smije suprotstavljati muškarčevim stavovima. "Ti trebaš muškarcu reći - jest, sve si ti u pravu", nabrajao je, nakon čega su voditeljice napustile studio. "Eto, tako treba, da se ispričaš i izađeš", pojasnio je.

Video Jovanovićevog gostovanja je šokirao javnost i proširio se društvenim mrežama, a jedan od komentara koji je privukao najviše pozornosti je: "Kako reći da si silovatelj, bez da kažeš da silovatelj".

Lana se također oglasila o ovom istupu youtubera.

"Ne znači ne! Ni da, ni li-la. Ne znači ne i poznaniku, i prolazniku, i dečku, i susjedu, i mužu. Ne za bilo što, a ne samo za 'ovo'. Majko mila, s koliko sam se luđaka u životu susrela, mogla bih knjigu napisati. Njih će nažalost uvijek biti, ali kako okolina reagira, kako se odgajaju djeca i koliko se radi na sebi, to može i mora biti bolje. Jednom mi je čovjek s kojim povremeno šećem pse, uvijek vrlo pristojan i kulturan, nakon slučaja kojeg sam doživjela u kvartu (srećom, pobjegla sam), rekao: 'Moraš paziti kakav imidž imaš i sliku o sebi (u javnosti). Jer što, ja sam na neki način po tome odgovorna što će mi se događati i što će se nalijepiti na mene?! Wow. I mala, nemoćna bića koja se zlostavljaju su isto odgovorna svojom nevinošću?! I privukla su to? Na tu istu situaciju mi je deset minuta nakon svega susjeda, žena od 50-60 godina, rekla: 'Ma nije to ništa'. Ne znam što me razočaralo više. Sam događaj ili reakcija ljudi. Hvala Bogu, bilo je i onih koji ti čuvaju leđa u takvim situacijama", napisala je pjevačica uz snimku Jovanovićevog gostovanja na Instagramu.

Mnoge pratiteljice su je podržale i rekle da ih je razljutilo ovakvo odvratno i primitivno razmišljanje jednog muškarca.