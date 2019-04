Lana Jurčević pokazala je kako izgleda bez šminke tijekom šetnje s psom.

Lijepa pjevačica Lana Jurčević koju smo navikli gledati na pozornicama diljem Hrvatske, na svom je Instagramu objavila Instastory u kojem je sa svojim obožavateljima podijelila razmišljanja o "fastingu" ili "gladovanju" kao novoj nutricionističkoj hit metodi čišćenja organizma. Tijekom svoje šetnje s psom i govorancije o detoksikaciji, Lana je pokazala i lice bez šminke.

"Grozno je koliko smo ovisni o toj hrani i sve više i više sam počela proučavati taj 'fasting', ne znam koliko je to uopće na našim područjima poznato. Baš razmišljam da probam to, ovaj tjedan imam koncert u Njemačkoj i ne bih se baš igrala s tim jer ipak je i put i naporno je to i fizički i psihički", ispričala je Lana.

Dodala je kako će nakon odrađenog koncerta u Njemačkoj pokušati barem pet dana biti samo na vodi. Ipak, ogradila se od toga da zapravo zna što radi i dodala kako ju ljudi ne bi trebali slušati, već se o svemu sami raspitati.

Iako to nije izdanje u kojem ju obično viđamo, Lana je pokazala da je prava prirodna ljepotica koja ni ne treba šminku da ju učini atraktivnom. Manje je nekad zaista više.