Lana Jurčević sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila nekoliko misli o životu i radnom tempu koji proživljava pa rekla koja je njena oaza mira.

Lana Jurčević proteklih se nekoliko godina posvetila karijeri poduzetnice te osnovala svoju tvrtku, a na svojim društvenim mrežama odlučila je stati na kraj lažnom životu kojim se neki predstavljaju pa pjevačica često objavljuje svoje misli i osjećaje.

Na svom Facebook profilu objavila je nekoliko fotografija iz parka gdje se fotografirala pokraj zelenila pa je pratiteljima otkrila da je priroda njena oaza mira, ali je priznala da su i ljudi s TV-a samo ljudi te da imaju svoje živote.

"Ja ću vam nešto reći… mene je korona period dosta promijenio. Promijenio me i luđački tempo posla i obaveza koje imam posljednjih par godina. Iako i prije toga su me ljudi uvijek pitali: Otkud ti toliko snage? ili Ženo, daj stani malo. Nikad kod mene nije bilo nešto laganini", započela je svoj opis fotografija.

"Svjesna sam da imam ekstremnu potrebu za radom. Možda zato što volim toliko sve što radim. Sigurno je do toga, ali možda je i do nekog ’neispunjenog’ dijela mene, pa ga kroz nešto drugo nadoknađujem… i to je normalno, i to je ljudski. To sam stvarna ja'', rekla je iskreno.

''I mi s ‘tv-a’ smo ljudi. Čudno, ali i dalje vlada ta iluzija o tome da mi imamo neke wow živote. Ali treba nekad ljude podsjetiti da smo svi ispod istog neba.

"Priroda mi je uvijek bila, rekla bi: najbolja prijateljica. Uvijek smo se dobro razumjele. Šutimo… i gledamo se", napisala je Lana.

Pjevačica se već nekoliko puta na Instagramu sama osvrnula na temu svojeg izgleda i kilograma, a ranije ove godine za In Magazin se pohvalila da danas ima više samopouzdanja nego prije nekoliko godina.

"Jesam li ja imala ovo samopouzdanje prije pa ni pet godina, ni deset, ni petnaest? Takvo kakvo imam sada, ali puno je tu i rada na sebi i samodokazivanja, puno je tu nekih faktora. Mene danas ne određuje jel ja imam 55 kila ili 75, jel imam ono prišt nasred čela. Tako mi je svejedno što tko misli, bitno da sam ja dobro sa sobom", zaključila je Lana te jednom i na Instagramu dodala:

"Kad gledam neke stare snimke, eeee ne vjerujem koliko sam bila mršava. Malo i premršava. I iskreno ne smeta mi ovo malo škembice sad, skroz sam si fajn u svojoj koži… Nego, možda je vrijeme da se pokrenem… Da mi kosti i mišići ne zakržljaju, treba koncerte još odskakati (hrpu nadam se) i tko zna što još. Slušam prijedloge za neke dobre aktivnosti, treninge?" napisala je.

