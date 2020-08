Lana Jurčević je istaknula da godinu i pol dana nije jela meso i osjećala se 300 posto bolje, no korona ju je razdrmala i sad ga ponekad konzumira.

Lana Jurčević (35) otkrila je da je promijenila jednu stvar u svom životu zbog koje se osjeća puno bolje.

"Što se tiče mesa.. Prestala sam ga jesti prije nekih godinu i pol. I zbog sebe i zbog životinja. Godinu dana ga nisam jela uopće i osjećala sam se 300% bolje, iako sam cijeli život baš bila mesožder. Smanjila sam i mliječne proizvode. Riješila sam si puno nekih stvari s organizmom povezanih sa stresom, ali i odabirom hrane. I dalje mislim da komercijalno meso kao i bilo koja industrija koju konzumiramo (kao i kozmetika) je krcata antibioticima, hormonima (i kemikalijama) i naravno da nismo zdravi. Korona me malo razmrdala i sad mi se 'zalomi' meso tu i tamo. Ali to je recimo samo 5% moje prehrane. Nisam preponosna na sebe zbog toga, ali je to i dalje puno, puno bolje nego što sam radila 90% mog života", napisala je pjevačica na Instagram storyju.

Lana, koja je studirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, podijelila je i fotografiju iz indeksa. Inače, Jurčević je nedavno pokrenula Instagram kampanju pod heštegom #stvarnaJA u kojoj je progovorila o nesavršenostima na svom tijelu.

Pjevačicu je iznenadio uspjeh i podrška na društvenoj mreži. "Još mi nije jasno što se od jučer dogodilo... Osim takve ljepote i zahvalnosti što imam ovu poziciju i ovu mogućnost da na ovaj način pričam s vama i pomičemo kamenčić po kamenčić", istaknula je Lana.