Lana Jurčević pokazala je emocije govoreći o svojoj kampanji na Instagramu "stvarna JA" koju su mnoge žene podržale.

Lana Jurčević (35) nije mogla suspregnuti emocije progovorivši o uspjehu svoje Instagram kampanje pod heštegom #stvarnaJA, u kojoj je progovorila o nesavršenostima na svom tijelu.

Pjevačica je početkom tjedna snimila video i fotografije posvećene celulitu i realnom izgledu tijela, a ubrzo su mnoge žene slijedile njezin primjer. "Još mi nije jasno što se od jučer dogodilo... Osim takve ljepote i zahvalnosti što imam ovu poziciju i ovu mogućnost da na ovaj način pričam s vama i pomičemo kamenčić po kamenčić. Preko 50 tisuća vas je glasalo na mom storiju da želi da napravim video na ovu temu, i evo ga. Link je u opisu profila. Ja sam vam emotivka. Sorry što se raspekmezim kad su ovakve situacije... Mogla sam izrezati i izbaciti to, ali eto... to sam #StvarnaJA. Pliz, pišite i dalje svoje priče... Svatko od vas isto ima utjecaj, itekakav", napisala je Lana na Instagramu.

Jurčević je snimila video bez šminke, nepočešljana i s vidljivim podočnjacima, a podijelila ga je i na svom kanalu na YouTubeu. "Ovo sam stvarna ja. Ajme meni, moram se pofarbat, moram se počešljat, moram se malo srediti. Rekla sam: 'Ne, sada ću snimiti ovaj video točno tako kako je'", rekla je na snimci koju je stavila na Instagram.

Lana je dodala da želi mijenjati stvari ako može i zahvalila je na podršci, a u jednom trenutku je u videu bila na rubu suza.

Pjevačica je i ovog puta dobila veliku podršku pratitelja i neki su komentirali da je bolje biti emotivka nego osoba hladnog srca. "Lijepa si kao lutka tako prirodna", "Bravo, kraljice", "Puna podrška, samo naprijed. Bravo", napisali su Lani.