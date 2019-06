Lady Gaga po prvi puta je progovorila o prekidu sa zaručnikom Christianom Carinom.

Lady Gaga, pjevačka diva nove generacije, koja je ove godine svijet pokorila svojim nastupom u filmu "Zvijezda je rođena" po prvi puta je na nastupu u Las Vegasu progovorila o prekidu sa zaručnikom Christianom Carinom.

Između pjesama na svom nastupu Lady Gaga (33) je odlučila progovoriti o intimnoj temi koja je zanimala mnoge. Prije no što je krenula pjevati svoj novi singl "Someone to Watch Over Me" rekla je kako je nosila prsten zadnji puta kada je pjevala tu pjesmu. Time je nedvojbeno aludirala na prekid s Carinom.

"Someone to Watch Over Me" je emocionalna balada, a napisali su George i Ira Gershwin još davne 1926. Prije Lady Gage ovu pjesmu je izvodila i kraljica glazbe Ella Fitzgerald.

Lady Gaga i Carino su počeli izlaziti u veljači 2017. godine, a pjevačica je njihovu vezu potvrdila u listopadu 2018. kada ga je prvi puta u javnosti nazvala svojim zaručnikom.

Sreća nije potrajala, a več u veljači na dodjeli Grammy nagrada Lady Gaga se pojavila bez partnera, a nije ni nosila prsten. Ovih dana se opasno šuška kako je svemu kriv njezin odnos s glumcem Bradleyem Cooperom s kojim je snimala i pjevala u "Zvijezda je rođena". Emotivni nastup pjevačice i glumca na Oscarima je pokrenuo lavinu komentara kako se takva kemija ne može odglumiti, a navodno je i Bradleyev odnos s njegovom partnericom Irinom Shayk dobro uzdrman.

Američka pjevačica prije Carine je bila zaručena za glumca Taylora Kinneyja, no par se razišao 2016. godine uz obrazloženje kako su ih razdvojili pretrpani rasporedi nastupa i velika udaljenost.