Bradley Cooper i Irina Shayk u vezi su od 2015. godine, a dvije godine kasnije postali su roditelji djevojčice. Posljednjih mjeseci strani mediji raspisali su se o problemima u njihovoj vezi.

Dugogodišnja veza holivudskog glumca Bradleyja Coopera i njegove djevojke, manekenke Irine Shayk, s kojom ima dvogodišnju kćer Leu De Seinu u ozbiljnoj je krizi, izvještavaju strani mediji nakon što se šuškalo kako više i ne žive zajedno.

Naime, izvor blizak paru potvrdio je za Page Six kako prolaze kroz najozbiljniju krizu dosad s kojom se teško nose. Štoviše, čini se kako su 44-godišnji Bradley i 33-godišnja Irina još uvijek zajedno samo zbog kćeri.

"Trude se biti zajedno, zbog kćeri. Stvari između njih ne stoje dobro. Niti jedno od njih nije sretno. Prijeti im prekid", izjavio je izvor.

Ova vijest izašla je na vidjelo tek nekoliko mjeseci nakon glasina o navodnoj aferi Bradleyja i pjevačice Lady Gage, s kojom je glumio u filmu "Zvijezda je rođena". Podsjećamo, cijeli je svijet tjednima pričao o njihovu nastupu prepunom emocija i strasti na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Oscar, dok je Irina sve promatrala iz prvog reda. Samo dan nakon dodjele Bradley i Irina viđeni su u zajedničkoj vožnji automobilom, ali izrazito neraspoloženi i smrknutih izraza lica.

Iako je sama Lady Gaga javno demantirala njihovu aferu i tvrdila kako među njima ne postoji ništa više od prijateljstva, javnost u to nije mogla tako lako povjerovati. Dodatno ulje na vatru bila je vijest kako je Gaga raskinula zaruke s Christianom Carinom samo nekoliko dana prije dodjele Oscara.

No prve glasine o poljuljanom odnosu između Bradleyja i Irine pojavile su se još prošle jeseni, kada je Page Six prenio kako se osjećaju jadno u vezi već dulje vrijeme. Navodno su različitosti u karakterima para počele utjecati na vezu, i to na najgori mogući način. Čak ni u javnim izlascima nisu djelovali zaljubljeno.

"Ne izgledaju sretno. Jedva su progovorili nekoliko riječi za večerom", izjavio je tada jedan od izvora koji ih je vidio zajedno.

Zbog svega navednog pretpostavlja se kako nisu mogli prekinuti jer bi to naštetilo publicitetu Bradleyjeva filma, ali sada kada je to iza njih, tko zna kako će se stvari među njima razvijati.

Oni sami u medijima odbijaju komentirati svoj odnos, inzistirajući na tome kako se neke stvari tiču samo njih.

Irina se nedavno pojavila sama na Met Gali u New Yorku, gdje je izjavila kako detalje privatnog života želi zadržati samo za sebe.

"Ovdje sam zbog posla. Svoj privatni život ne bih htjela komentirati. Zato se zove privatni jer se tiče samo mene i obitelji i zadovoljna sam što je tako", izjavila je tom prilikom.

Irina i Bradley u vezi su od 2015. godine, a dvije godine kasnije postali su roditelji djevojčice.