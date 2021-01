Joe Biden odabrao je Lady Gagu s kojom je u dobrim odnosima još od 2017. kada su skupa sudjelovali u kampanji protiv seksualnog zlostavljanja. Na njegovoj inauguraciji će nastupiti i Jennifer Lopez.

Lady Gaga je dobila čast pjevati američku himnu na inauguraciji Joea Bidena 20. siječnja, piše Variety.

Dok je Donaldu Trumpu niz zvijezda odbijalo nastupiti na danu prisege za predsjednika SAD-a, Biden je otpočetka imao potporu brojnih slavnih glazbenika. Vijest o nastupu Lady Gage je potvrdio odbor za inauguraciju Bidena i njegove potpredsjednike Kamale Harris, a potom je to učinila i sama pjevačica.

"Velika mi je čast što se pridružujem Bidenovoj inauguraciji 20. siječnja gdje ću otpjevati državnu himnu i proslaviti povijesnu inauguraciju Joea Bidena i Kamale Harris", napisala je na svom Twitteru.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa