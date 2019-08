Kylie Jenner slavi 22. rođendan.

Najmlađa američka milijarderka i članica klana Kardashian, Kylie Jenner rođena je na današnji dan prije točno 22 godine, kao kći Kris i Brucea Jennera, koji je u međuvremenu promijenio spol i postao žena imena Caitlyn Jenner.

Već to je dovoljno za zaključak kako je Kyliein život sve, samo ne običan. Svijet je za nju saznao kada joj je bilo tek 9 godina i to kada se pojavila u reality showu "Keeping Up with the Kardashians" koji je cijelu obitelj, pa i mladu Kylie, vinuo u nebesa. Njezino cijelo djetinjstvo i odrastanje prošlo je pod povećalom javnosti i pred televizijskim kamerama.

Kako je to nju utjecalo zna samo ona, no cijeli svijet gledao je fizičku transformaciju mlade reality zvijezde koja se nezadovoljna vlastitim izgledom odlučila podvrgnuti brojnim estetskim zahvatima i operacijama, baš kao i njezine starije sestre. Njezino je lice postalo gotovo neprepoznatljivo i iako je dovoljan jedan pogled da se u to sami uvjerimo, no ona sve zahvate negira.

Njezin najveći uspjeh definitivno je najpopularnija make up linija na svijetu Kylie Comestics, koju na Instagramu prati nevjerojatnih 21,5 milijuna obožavatelja, i koja ju je pretvorila u make up mogula.

Uz poslovni život, Kylie bez problema uspijeva uskladiti i privatni. U veljači prošle godine postala je majka kćerkice Stormi koju je dobila s reperom Travisom Scottom, a mnogi misle kako će upravo na rođendan ozakoniti svoju vezu.

Naime, Kylie je pripremila veliku proslavu za koju je na put ponijela i raskošnu bijelu haljinu što su snimili paparazzi. Mnogi su zbog tog detalja pomislili kako će se tijekom vikenda udati za Travisa. Iako, već ga je ranije nazivala suprugom, a on nju ženom, no glasine o braku nijednom nisu ni demantirali ni potvrdili.

Najmlađa milijarderka i Travis vezu su započeli 2017. godine nakon što je ona okončala kratku vezu s 29-godišnjim reperom Tygom.

No imali se u planu vjenčati ili ne, vikend će za ovu slavnu obitelj zasigurno biti glamurozan s obzirom na to da Kylie rođendan slavi na luksuznoj jahti Tranquility, čija vrijednost iznosi 250 milijuna dolara, a samo njezin tjedni najam iznosi gotovo osam milijuna kuna. Ovih je dana uočena kako plovi u blizini talijanskog otoka Caprija.

Kylie se na putu pridružila majka Kris Jenner, njezin partner Corey Gamble te Scott Disick, bivši partner njezine sestre Kourtney i njegova sadašnja partnerica Sofia Richie, no slavlju će se priključiti i drugi članove najslavnije reality obitelji na svijetu.

Ono što moramo spomenuti je i da je uoči 22. rođendana, Kylie dobila još jednu laskavu titulu i to onu najplaćenije zvijezde 2018. godine. Naime, tijekom prošle godine je zaradila 170 milijuna dolara, a prodala je kozmetiku vlastitog brenda u vrijednosti 360 milijuna dolara. Obzirom na milijune sljedbenika na društvenim mrežama te slavnim sestrama i prijateljicama, njezina tvrtka ne troši ni novčića na marketing.

Razloga za slavlje mladoj Kylie ove godine nimalo ne nedostaje!