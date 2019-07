Taylor Swift, Kylie Jenner i Kanye West najplaćenije su zvijezde 2018. godine.

Ugledni časopis Forbes objavio je listu najplaćenijih zvijezda 2018. godine.

A po onome što smo pročitali, jasno je kako vrhom vladaju mlade žene, preciznije jedna pjevačica i jedna reality zvijezda te vlasnica beauty carstva, ujedno i najmlađa milijarderka u povijesti.

Radi se o Taylor Swift i Kylie Jenner koje u stopu prati reper Kanye West. Taylor je prošle godine zaradila čak 185 milijuna dolara, što prije svega može zahvaliti svojoj mega uspješnoj povratničkoj turneji "Reputation" koja je proglašena najisplativijom američkom turnejom u povijesti koja je zaradila vrtoglavih 266 milijuna dolara.

Osim toga, 29-godišnja Taylor osnovala je vlastitu izdavačku kuću, a najavila je i novi album s dva singla "ME!" i "You Need To Calm Down" koja obaraju rekorde slušanosti. Ipak, njezin novčani uspjeh ne prati dobra reputacija, pa se Taylor ponovno našla u burnoj javnoj svađi s producentom Scooterom Braunom koji ju kupio njezinu bivšu izdavačku kuću Big Machine, a samim time će u budućnosti zarađivati na prodaji njezinih stranih pjesama.

To je jako zasmetalo pjevačicu koja tvrdi kako joj prethodno nije bilo ponuđeno da ih otkupi te je počela spominjati "zlostavljanje", a onda su se u svađu upleli Braunova supruga, Justin Bieber, Demi Lovato, Kendall Jenner i brojne druge zvijezde koje su većinom stale na njegovu stranu ističući kako je Taylor zadnja koja može pričati o "zlostavljanju", jer je i ona sama zlostavljač kojem su brojne slavne prijateljice okrenule leđa. Time je i u 2019. godini nastavljena hajka na Taylor koja se zbog takve reputacije na neko vrijeme u potpunosti povukla iz javnosti nakon burnih svađa bračnim parom Kardashian-West.

21-godišnja Kylie Jenner također nije najomiljenija zvijezda, no činjenica jest kako je od ruževa za usne napravila beauty carstvo koje joj donosi ogromnu zaradu, a to je smao kap u moru njezine zarade. Ona je prošle godine zaradila 170 milijuna dolara, a prodala je kozmetike u vrijednosti 360 milijuna dolara. Obzirom na milijune sljedbenika na društvenim mrežama te slavnim sestrama i prijateljicama, njezina tvrtka ne troši ni novčića na marketing.

Kanye West, suprug Kylieine polusestre Kim Kardashian u 2018. godini zaradio je 150 milijuna dolara, a bogatsvo mu se procjenjuje na nešto manje od 290 milijuna dolara zahvaljujući, među ostalim, i suradnji s Adidasom. Naime, njegove Yeezy tenisice prošle su godine zaradila čak milijardu dolara.

U Top 10 našla su se i sljedeća imena: Lionel Messi, Ed Sheera, Cristiano Ronaldo, Neymar, The Eagles, Dr. Phil i Canelo Alvarez. Neobičan lista, zar ne?