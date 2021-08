Kylie Jenner i Travis Scott su se zaljubili u travnju 2017., a samo dva mjeseca kasnije je ona zatrudnjela i uspješno su skrivali vijest o djetetu dok reality zvijezda nije rodila.

Kylie Jenner (24) i Travis Scott (30) očekuju drugo zajedničko dijete, piše Page Six koji je to saznao od izvora bliskih paru.

U lipnju je procurila vijest da su se reality zvijezda i reper pomirili, a mnogi tvrde da je razlog upravo prinova. Kylie i Travis od ranije imaju kćer Stormi koju su dobili u veljači 2018. i milijunašica je objavila na Instagramu da je rodila.

To je iznenadilo njezine brojne obožavatelje jer je Jenner uspješno devet mjeseci skrivala trudnoću. Inače, Kylie i Travis su se počeli viđati u travnju 2017. nakon što su se zbližili na glazbenom festivalu Coachelli.

Oko dva mjeseca kasnije je reality zvijezda saznala da je trudna što su odlučili sakriti od javnosti i to im je pošlo od ruke. No njihova ljubav nije drugo trajala i prekinuli su, no ostali su u odličnim odnosima zbog svoje kćerkice Stormi.