Kylie Jenner stekla je do svoje 24. godine zavidno bogatstvo i rodila kćer Stormi, a trudnoću je uspješno skrivala od javnosti. Zanimanje je izazvala i njezina golema transformacija od sramežljive djevojčice u seksi ženu.

Kylie Jenner proslavila je 10. kolovoza 24. rođendan i najmlađa je članica klana Kardashian-Jenner, no to nije utjecalo na njezin uspjeh i nadmašila je većinu obitelji.

"Živjela 24.", napisala je reality zvijezda uz fotografije na kojima je nazdravila i pozirala u seksi, uskoj haljini. Primila je mnoštvo čestitki i objavu je lajkalo više od devet milijuna ljudi.

Najmlađa kći bivših supružnika Kris i Caitlyn Jenner prestigla je svoje starije sestre Kendall, Khloe, Kim i Kourtney te brata Roba u popularnosti na Instagramu i ima 256 milijuna pratitelja.

Činilo se da ih je nadmašila i u bogatstvu kad ju je prošle godine Forbes proglasio najmlađom milijarderkom na svijetu. No onda se dogodio skandal, otkriveno je da je to postigla lažima i titula joj se uzeta.

Naime, obitelj Jenner je dodala nekoliko stvari na Kylienu listu kako bi ju prikazali kao najmlađu milijarderku, no ispostavilo se kako je šefica make-up carstva teška "samo" 900 milijuna dolara. Titulu je nakon toga preuzela njezina starija sestra Kim.

Kylie je svoju popularnost kao i ostali članovi njezine obitelji izgradila kroz reality show "Keeping Up With Kardashians". Iskoristila je slavu da 2012. lansira modnu liniju sa sestrom Kendall za jedan brend, a onda su stvorile vlastitu kolekciju pod nazivom "Kendall+Kylie" koja je sada uspješnije nego prije šest godina kada se tek pojavila.

Ipak, Kylie je najpoznatija po svojoj kozmetici kojoj je dala ime po sebi. Pokrenula je brend u studenom 2015. kada je imala 17 godina i sve je počela proizvodima za usne koji su se rasprodali u manje od dvije minute. Nakon toga je odlučila kozmetičku liniju proširiti na sjenila, sjajila i tuševe za oči. Ni tu nije bio kraj i osmislila je proizvode za njegu lica.

Američki mediji pišu da joj goleme honorare donosi i popularnost na Instagramu pa za jednu sponzoriranu objavu dobije 1.2 milijuna dolara.

Kylie je intrigirala javnost i svojim privatnim životom nakon što je uspješno krila trudnoću s reperom Travisom Scottom (30). Vijest o rođenju kćerkice Stormi 1. veljače 2018. podijelila je na svom Instagramu i oborila rekorde. Naime, to je bila fotografija novorođenčeta na društvenim mrežama koja je prikupila najviše lajkova ikad, više od 13 milijuna.

Reality zvijezda često ističe da joj je majčinstvo promijenilo život na bolje i da osjeća veliko zadovoljstvo zbog toga.

Inače, Jenner izaziva zanimanje javnosti i zbog svoje velike transformacije jer nimalo ne nalikuje djevojčici koju je svijet upoznao kroz reality show.

Kada je riječ o njezinim promjenama, jedna od najočitijih su njezine usnice. Nekad su bile normalne, a s godinama su postajale sve veće, napućenije i voli ih stavljati u prvi plan na svojim fotografijama na Instagramu, na kojem ju prate milijuni.

Kylie izbjegava pitanja o svojim usnicama, no kad je govorila o njima, tvrdila je da je to rezultat dobre šminke, pritom misleći sigurno na svoj brend kozmetike na kojem je zaradila bogatstvo. Ipak, sredinom 2018. priznala je da je imala filere i da ih je dala ukloniti. No nekoliko mjeseci kasnije ih je vratila.

Prema mišljenjima stručnjaka, Jenner se ugledala na starije sestre i sredila je i svoju pozadinu. Kažu da je zasigurno operirala svoj struk i išla na ugradnju implantata u stražnjicu.

Reality zvijezda uvijek je odbacivala takve tvrdnje i znala je odgovarati na Twitteru na ružne komentare poput onog da je plastičnija od Barbike. "Nisam radila ništa na sebi osim usana, no čini da se nitko ne vjeruje u to pa me nije briga. Mama mi nije dala napraviti ni usnice tako da mi ne bi sigurno dopustila operirati ni stražnjicu, grudi ili bilo što drugo", komentirala je Kylie kada je tek navršila 18 godina.

No razlike su očite na fotografijama i kao što nije mogla ni takvu stražnjicu postići vježbanjem, nije sigurno ni grudi povećala bez zahvata. Jenner je rekla kako joj je dekolte bujniji jer se udebljala i zato što ima dobre push-up grudnjake.