Prije 24 godine Kurt Cobain pronađen je mrtav. Tek je bio navršio 27 godine, no beznađe i depresija otjerali su ga u preranu smrt...

Obilježava se 24. godišnjica smrti legendarnog Kurta Cobaina. Kada je pronađen mrtav, bilo mu je 27 godina, a dogodilo se to 8. travnja 1994. godine u Seattleu. Kasnije su forenzičari obavijestili sve da je Kurt mrtav tri dana, odnosno da si je 5. travnja oduzeo život. Obavijestili su javnost i da si je sam nanio smrtonosne ozljede sačmaricom. Pored njega pronađeno je i oproštajno pismo, napisano za njegovu djevojku Courtney i kćerkicu Francis.

Službena verzija kaže kako si je Cobain ubrizgao preveliku količinu heroina, a potom se upucao. Nije ni potrebno govoriti koliku je masovnu tugu, nevjericu i depresiju izazvala njegova smrt kod obožavatelja, a pogotovo u području oko Seattlea, gdje je Cobain djelovao i stvorio grunge scenu. Bilo im je iznimno teško prihvatiti smrt karizmatičnoga Kurta. Nitko nije razumio njegov potez, imao je sve što je trebao – novac, voljenu ženu, dijete. No obožavatelji su znali koliko je imao problema i koliko je unutarnjih borbi vodio Cobain.

U depresiji cijelog života

Bio je u teškoj depresiji cijelog života. Kada su mu se roditelji rastali, Cobain je imao svega devet godina. Introvertnom dječaku to je palo jako teško. I sam je kasnije priznao kako je to imalo jako loše posljedice za njega. U školi su ga maltretirali i u pitanje dovodili njegovu seksualnu orijentaciju. Neki vjeruju da je bio biseksualan, u svakom slučaju borio se za prava homosekualaca. Cobain je navodno u tom periodu srednje škole dobio Kronovu bolest, a često je obolijevao i od bronhitisa. Sve to doprinijelo je lošijem psihičkom stanju glazbenika.

Boravak na odvikavanju nije mu pomogao

Sve loše pretočio je u bijes, stihovima osvojio brojne izgubljene tinejdžere i početkom 90-ih prometnuo se u ogromnu zvijezdu. Sa slavom je uvijek imao podijeljen odnos, budući da je jako cijenio svoju privatnost. Teško mu je bilo prihvatiti da je simbol nesretne, mlade generacije. Nije imao previše sreće ni na ljubavnom planu. Naime, disfunkcionalna Courtney Love upoznala je Kurta 1989., i on nije bio pretjerano zainteresiran za nju. No Love je bila uporna, pa je u konačnici uspjela osvojiti mladog glazbenika. Oboje su uskoro postali teški ovisnici o heroinu, no nekako su uspjeli i dobiti dijete. 1992. godine rodila im se kćerkica Frances Bean Cobain. Love je priznala da je heroin koristila i tijekom trudnoće, a kasnije je demantirala te navode. Cobain se pokušavao odviknuti, očistiti od droge, no nije mu bilo pomoći. I prije nego što si je oduzeo život, bio je u klinici za odvikavanje. Pobjegao je i napravio tragični potez.

Oko njegove smrti javljaju se kasnije mnoge teorije zavjere. Obožavatelji ne mogu vjerovati da je Kurt to napravio, pa optužuju Courtney Love da ga je ubila. Ipak, ona nikad nije bila službeno optužena. Nakon njegove smrti, priznat je Cobainov globalni utjecaj na glazbu i popularnu kulturu općenito. Kurt Cobain nikad nije zaboravljen, dapače, njegov status ikone živi do dandanas. Brojni tinejdžeri tek sada otkrivaju Nirvanu i zaljubljuju se u taj posebni zvuk.