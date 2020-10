Foto: In Magazin

Domaća glumica Ksenija Pajić zvijezda je nove serije Nove TV "Dar Mar" koja na male ekrane stiže ovoga ponedjeljka, a utjelovit će Boženu Bajić, načelnicu lokalne policijske postaje u malom mjestu Dizmovo.

Božena je policajka čvrste ruke i velikog srca. Neposredna, uporna, vrijedna, srčana, hrabra, bez dlake na jeziku i krajnje tvrdoglava. Već njen sam stas i držanje odaju dojam nekoga tko je navikao biti autoritet. Spremna je raditi kompromise, ali samo da bi ipak na kraju navukla vodu na svoj mlin. Voli svoj posao, supruga Krunu, mjesto u kojem je odrasla i sada šefuje i (skoro) sve njegove mještane. Glumica Ksenija Pajić nam je u intervjuu otkrila poneki detalj sa snimanja, ali i u čemu vidi sličnost sebe s Boženom koju glumi u seriji "Dar Mar".

"Božena je načelnica policije. Vrlo je odgovorna, savjesna što se svoga posla tiče i u tome bih pronašla sličnost nas dvije. Temeljita je, voli da sve štima. Inače je na van malo stroga te čvrsta i odlučna, a zapravo je duša od žene. Svojim policajcima više dođe kao mama", priča nam Ksenija i dodaje kako joj Božena malo ide na živce kada pretjera u svojoj revnosti.

"Malo mi ide na živce kada sve mora biti kako je ona zamislila, ali to opravdavam njezinom profesijom. Da je fleksibilnija, možda bi bolje prošla u životu", kaže glumica. Boženinog supruga u seriji glumi Siniša Ružić, Ksenijin dugogodišnji kolega. Osvrnula se i na njihov odnos te je komentirala kako funkcioniraju kao par na setu. "Odlično! Ipak se mi znamo jako dobro još sa kazališnih dasaka, radili smo zajedno u kazalištu Gavella. Super nam je. On igra svoj lik, mog muža, koji je zubar i ima svoju ordinaciju. To je jedan skladan brak. Božena kada nije u policijskoj postaji, normalna je žena kod kuće. Ne donosi svoje brige i probleme doma", priča nam Ksenija te dodaje i da je atmosfera na snimanju serije sjajna.

"Atmosfera je odlična jer su scene takve. Ipak radimo komediju. Stalno se nešto događa, uvijek nam je zabavno. Ponekad se jedva suzdržavamo i u kadru da ne prasnemo u smijeh", kaže ova sjajna glumica.

Ksenija Pajić lice je koje već godinama gledamo u brojnim serijama, a ispričala nam je i koja joj je uloga najviše ostala u sjećaju. "Serija "Villa Maria" mi se nekako najviše urezala u pamćenje jer je to bila prva TV serija u kojoj sam glumila. Veliki izazov mi je bilo to iskustvo snimanja sapunice svakoga dana, toliko puno epizoda, naučiti tekst i savladati sve to, a usput biti i kreativan", ističe Pajić.

