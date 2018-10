U omiljenom televizijskom mjestu - Lokvici - posao sa švercom se nastavlja. Banda švercera na čelu sa Zorkom dobiva pojačanje. Radi se o Vinki koju glumi jedna od najomiljenijih domaćih glumica Ksenija Pajić.

Policija u Lokvici ima pune ruke posla. Zorka im svojim biznisom zadaje glavobolje, no nije ona jedina. U Lokvicu je stigla Vinka, još jedna uspješna švercerica. U toj ulozi gledamo Kseniju Pajić, koju veseli atmosfera na setu. Čini se kako serija ''Na granici'' postaje sve uzbudljivija.

''Nekako kao da pripadam zapravo tamo. I pogotovo ovog puta je komedija, ja volim komedije igrati jako. Vinka je jedna po onome što sad znam, kako se sad razvija, pa jedna vrlo onako samostalna žena, poslovna, jedna druga varijanta Zorke, isto je onako dosta šarf, oštra'', otkrila je Ksenija Pajić.

Sitni i krupni šverc ovoj poslovnoj ženi nisu nikakav problem. Upravo zato svoje će snage udružiti s Petrom i postati suradnica ovoj bandi. No kad bi se sama našla u toj situaciji, možda i ne bi bila snalažljiva poput Vinke.

Ksenija Pajić (FOTO: Dnevnik.hr)

''To su bila vremena, ono davno kad se išlo u Trst, onda bi se nešto trebalo prošvercat malo. Bilo je jako strogo nije se ništa smjelo preko granice baš prenijeti. Pa sam znala nešto malo zatajiti i pritom naravno sam umirala od straha ako me ulove. I to su bili čari odlaska u Trst'', priznala je glumica.

Za ulogu Edite u seriji Čista ljubav nije joj bilo teško postati starijom. Rado je eksperimentirala s kosom za taj lik. Kao Vinka ponovno je promijenila boju kose. Nikakve transformacije ne predstavljaju joj problem.

Kako sama kaže, najsretnija je kad radi. Kad ne snima, igra u predstavama u svojem matičnom kazalištu Gavella, čija je članica dugi niz godina. Skupio se u to vrijeme zavidan broj različitih uloga. Zbog nekih je čak i zapjevala. A kad je pjevanje u pitanju, tu joj je glavni kritičar kći Vita, sopranistica.

''Sigurno, sigurno. Znate, netko tko nešto zna raditi, tko je školovan za to. Ja nisam glazbeno obrazovana, tak da bi se ja usudila pjevati. Obično ti koji nemaju naobrazbu, ti se usude, ti pjevaju. A ovi koji znaju o čemu se radi i kako to treba zvučati oni su dosta kritični'', otkriva.

Hoće li Vinka postati Zorkin glavni distributer? Tko će se iz sela u Vinku i zaljubiti, a na koga će ona baciti oko i kamo će je sve odvesti švercerski zadatci u Lokvici, saznat ćemo u novim nastavcima serije ''Na granici''. A što je još otkrila Ksenija, pogledajte u video prilogu.

