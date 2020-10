Kristina Mandarina tužna je jer se s njom na Farmi nitko ne želi družiti, a očekivala je da će pronaći i neke nove prijatelje.

Novi farmeri već su nekoliko dana na farmi, no čini se kako se i dalje ne uspijevaju uklopiti među već oformljenu ekipu, a novo okruženje najteže pada farmerici Kristini Mandarini.

Kako kaže, najmlađa je na farmi i upravo tu vidi problem jer se nije najbolje uspjela uklopiti, a čini se da se očekivanja koja je imala uoči ulaska nisu ispunila.

''Dođe mi teško jer mi je žao da me većina farmera nekad ne pozove na nešto. Ne bih sada nikoga izdvajala, ali uvijek nekako ostanem sama, ostanem u sjeni. Trudim se skrenuti misli s toga'' kazala je Kristina.

"Jako sam uzbuđena zbog sudjelovanja u 'Farmi'. Nadam se da ću spoznati neke nove vještina i znanja, a naviše se veselim upoznavanju novih ljudi i novim prijateljstvima. Od ostalih kandidata očekujem poštovanje, iskrenost i, naravno, dobru zabavu", rekla nam je Kristina prije ulaska na Farmu.

Hoće li se to uskoro promijeniti i hoće li uspjeti pronaći nove prijatelje, vidjet ćemo vrlo uskoro, baš kao i hoće li gazda promijeniti svoju odluku o prvom duelistu, tko će postati drugi duelist, a tko će osvojiti imunitet. Sve to ne propustite doznati u večerašnjoj emisiji showa "Farma More i Maslina".

Kristina je nedavno otkrila i kako je izgledala u srednjoj školi te iznenadila obožavatelje pozirajući u bijeloj košulji s kravatom, a mnogi od njih komentirali su kako se odonda doista promijenila.

