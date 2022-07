Kristijan Iličić pokrenuo je humanitarnu akciju za Afganistanku s potresnom životnom pričom, a ovo nije prvi put da je odlučio pomoći ljudima u nevolji.

Hrvatski putopisac i travel bloger Kristijan Iličić, kojeg na Instagramu prati više od 360 tisuća ljudi, trenutno je u Afganistanu odakle je pokrenuo hvalevrijednu humanitarnu akciju.

Tamo se susreo sa ženom koju je prvi put upoznao prije 2 godine, kada je također boravio u toj zemlji, a od tada se njezin život drastično promijenio.

"Uspio sam pronaći Halimu! Ovu hrabru ženu upoznao sam prije 2 godine kad sam posjetio Bamyan. Ona je odvjetnica koja je na sudu zastupala mnoge žene koje su imale probleme u dogovorenim brakovima, zauzimala se za ravnopravnost žena, željela je svijetu pokazati da u Afganistanu postoje hrabre žene koje se bore za sebe. Bila je i uspješna poduzetnica, vodila je svoj restoran s kojim je hranila čak šest obitelji. Kad sam je tada pitao bi li željela živjeti negdje drugdje, rekla je da voli svoj grad, da se u njemu osjeća slobodno. Na kraju našeg razgovora izrazila je bojazan da će talibani pobijediti i da bi moglo biti gore nego prije", započeo je Kristijan svoju podužu objavu na Instagramu uz koju je podijelio fotografije Halime i njezine obitelji.

"Kad je Afganistan 9 mjeseci kasnije posve pao u ruke talibana, pokušao sam doprijeti do nje, no nije se javljala na telefon, nije bila na kućnoj adresi. Nadao sam se da je uspjela pobjeći. Sada sam saznao potresan razlog zašto nisam mogao do nje. Bila je u zatvoru! Halima danas ne izlazi iz kuće, a kad izlazi nosi burku. Posjetio sam je u njezinom današnjem domu. Živi sa svoje četvero djece, niti jedno od njih više ne ide u školu. A gdje je muž? Dok je kao odvjetnica zastupala sve one žene koje su prolazile svoje horor priče, nije ni slutila da će se ista stvar dogoditi i njoj. Dolaskom talibana, prvi udarac joj nisu zadali oni, već njezin muž. Optužio ju je za preljub! Zbog toga se skrivala sve dok je talibani nisu ulovili i uhapsili je. Nisu, međutim, pronašli nikakve dokaze za preljub, ona ga i nije počinila. Optužba koju je servirao njezin muž bila je motivirana time što on nije mogao podnijeti njezin poslovni uspjeh, nije želio da stalno istupa u javnosti, ponašala se previše moderno za njegov ukus, htio je da bude samo kod kuće. Pobjeda talibana mu je dala vjetar u leđa", nastavio je.

"Talibani su ispitivali nju, ispitivali su njezinu djecu, tražili su dokaze toga preljuba, a kako ih nisu pronašli, pustili su ju. Ipak, optužba je ostala visjeti u zraku i ona je društveno osramoćena. Više ne radi, njezin restoran više ne postoji, ne može niti igdje drugdje naći posao jer mi kaže da talibani "zabranjuju" ženama da rade. Zatvorena je sa svoje četvero djece u kući", napisao je Kristijan te dodao i kako je, da bi preživjela, morala prodavati stvar iz restorana, a kasnije i sam restoran. Naveo je i kako je pokušala vratiti novac koji je posudila nekim ljudima prije svega što se zbilo, no nije ga dobila natrag, a usto su je i pretukli.

"Prošla je zaista pakao! Toliko me je potresla ova priča!"; poručio je pa je pokrenuo humanitarnu akciju za Halimu i njezinu djecu te je pozvao svoje pratitelje da doniraju novac.

U samo jednom danu prikupljeno je čak 16 tisuća dolara, čime se Kristijan pohvalio u pričama na Instagramu, a akcija se nastavlja.

Kristijan je za ovaj potez dobio brojne pohvale, a ovo nije prvi put da je odlučio pomoći ljudima u nevolji.

U rujnu prošle godine prikupljao novac za jednu obitelj koju je upoznao u Afganistanu i kojoj je pomogao da pobjegne u Australiju.

Kristijan inače putuje svijetom sa svojom boljom polovicom Andreom Trgovčević, s kojom je posjetio više od 150 zemalja, a u svibnju ove godine okrunili su svoju vezu brakom.

Bivša ljubavnica slavnog sportaša tvrdi da joj je uništio život, a sada mu servira paprenu osvetu! +27

Maja Šuput uskladila se sa suprugom i sinom za novu zajedničku fotku, a zna se tko je privukao najviše pažnje! +26