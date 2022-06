Naš najpoznatiji travel bloger Kristijan Iličić i supruga Andrea Trgovčević osvanuli su na naslovnicama svjetskih medija zbog opasnog medenog mjeseca u Sahari.

Naš najpoznatiji travel influencer Kristijan Iličić i njegova novopečena supruga Andrea Trgovčević osvanuli su na stranicama svjetski poznatog Daily Mail portala zbog svog opasnog medenog mjeseca.

Kristijan i Andrea u Africi su odradili fotošuting nakon svog vjenčanja, a za savršene fotografije pozirali su na vlaku u pokretu koji je prevozio otvorene teretne vagone, takozvanom ''Train du Desert'', a spektakularne fotografije Kristijan je podijelio na svom Instagram profilu.

''Medeni mjesec volimo vezati uz stereotip, zalasci sunca nad bijelim pijeskom, obrisi palmi... Takve divne poštanske razglednice znaju ponekad i razočarati, no kad se upustiš u ludu pustolovinu debelo izvan svih očekivanja, izvan svake ugode... E, to te ne može razočarati! Naš je medeni mjesec sve samo ne običan, a čak je i nas same iznenadila kompletna scenografija ove zemlje - ovakvim se (post svadbenim) fotkama nismo ni u snu nadali i bome ćemo imati što pričati djeci... Ne mogu zamisliti originalnije fotke od ovih na vlaku! Uživali smo u svakoj sekundi ovoga shootinga, u svojoj mladosti i ludosti, u dobroj zezanciji... Obožavamo kreirati originalni sadržaj i pritom stvarati uspomene kojima ćemo se uvijek s osmijehom vraćati'', napisao je Kristijan u opisu nevjerojatnih fotografija.

Kristijan i Andrea tijekom svoje veze posjetili su više od 150 zemalja diljem svijeta, a za medeni mjesec su znali da mora biti nešto posebno.

Za spektakularne fotografije zaslužen je Kristijanov prijatelj koji se na Instagramu nalazi pod imenom @lucky_m_e.

Kristijan je na vlaku uspio otplesati čak i poznati ''Gangnam style'', a videozapis je podijelio na svom profilu.

Vlak kojim su se prevezli svakodnevno vozi od luke Nouadhibou na obali Atlantika do rudnika željezne rude u Zoueratu.

Putnički automobili su ponekad pričvršćeni za teretne vlakove, ali češće od toga, Mauritanci se odlučuju na opasnu vožnju teretnim vagonima punim rude, bez naknade.

Ipak, padovi su česti i temperatura može doseći i više od 45 celzijevih stupnjeva danju, a noću ispod nule.

''Više od 200 automobila nosi samo željeznu rudu, nema osobnih automobila, pa se jednostavno popnete na njega i vožnja od više od 700 kilometara može početi'', rekao je Kristijan.

''Vožnja od 20 sati je stvarno izazovna, vremenski uvjeti su ekstremni.''

Par je ostao u teretnom vlaku tijekom 20-satnog putovanja, a najteži su im bili uvjeti preko noći.

''Najteža je bila noć jer su temperature bile ispod nule, a prašnjavo je, vjetar otpuhuje željuznu rudu na vas.''

No, par je priznao da je bilo vrijedno teške noći jer je ''sve ostalo bilo stvarno uzbudljivo i puno avantura''.

Sve fotografije s putovanja dugog 20 sati Kristijan je podijelio na Instagramu.

