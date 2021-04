Kraljica Elizabeta II. bi trebala tugovati osam dana za svojim mužem, princem Philipom, a očekuje se da će se sljedećih dana i obratiti naciji ako će biti spremna za to nakon ovog teškog gubitka za nju.

U tom periodu neće biti obavljanja ikakvih dužnosti, neće se zahtijevati Kraljevski pristanak za zakone i pauzirat će se svi državni poslovi.

Nakon tih osam dana očekuje se da će daljnje razdoblje kraljevskog tugovanja trajati 30 dana. Službenici Buckinghamske palače sada pripremaju ceremoniju za sprovod na imanju Frogmore Gardens uz dvorac Windsor. Poštovat će se sve Philipove želje i održati i vojna povorka, a sve to trebaju dozvole zbog situacije s koronavirusom.

Očekuje se da se lijes s tijelom vojvode od Edinburgha u nekom trenutku sljedećih dana premjesti u Kraljevsku kapelu u Palači sv. Jamesa u Londonu. To je mjesto i gdje je princeza Diana bila nekoliko dana prije svog pogreba 1997. Javnosti neće biti dopušteno vidjeti tijelo.

Većina britanskih monarha je pokopano u Westminsterskoj opatiji i kapelici sv. Georgea, no kraljcia Viktorija i princ Albert su u mauzoleju u Frogmore Gardens.

Zbog smrti princa Philipa zastave će u cijeloj Velikoj Britaniji biti spuštene na pola koplja, no on neće imati državni pogreb. Lord Chamberlain, najviši časnik kraljevskog kućanstva će se pobrinuti da se sve oko sprovoda napravi prema protokolu.

Očekuje se i da će se kraljica Elizabeta tijekom sljedećih dana obratiti naciji na televiziji, iako to ovisi o tome kako će osjećati. Uobičajeno bi se održale probe s topovskim kolima i povorkom idućeg tjedna na ulicama Londona i pokraj dvorca Windsor, no zbog koronavirusa to sad nije izgledno.