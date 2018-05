Princeza Diana, Kate vojvotkinja od Cambridgea te Meghan Markle tri su potpuno različite žene. Ipak imaju one i neke sličnosti, a mi vam donosimo glavne razlike ovih triju žena koje su posljednjih desetljeća obilježile kraljevsku obitelj te bile zaslužne za popravljanje narušenog ugleda s kojim se obitelj često nosila.

Lady Diana najveća je zvijezda novog doba kada je kraljevska obitelj u pitanju. Velika humanitarka čija se djela i danas pamte svaki je svoj korak radila srcem. Iako mnogi pomažu potrebitima, kod Diane je bilo očito da to nije bilo samo za javnost.



Karizmatična žena upamćena je po svojem šarmu, a njezin humanitarni rad nažalost zasjenjen je problematičnim brakom s Charlesom. Bila je potomak englesko-škotskih kraljeva, no svojim je ponašanjem više ostavljala dojam pučanke. Bila je uzor mnogima, a mnogi su je željeli proglasiti sveticom. Ona i danas spada među najpopularnije i najfotografiranije žene svijeta, a titula ikone stila pratila ju je tijekom cijelog života.



Kate Middleton, danas vojvotkinja od Cambridgea, u kraljevsku obitelj ulazi kao pučanka. Rođena je u imućnoj obitelji, no budući da nije plave krvi odmah je, poput Diane, osvojila srce nacije.



Na prvu djeluje hladno, ozbiljna i pomalo dosadna. S Williamom u javnosti ne pokazuje emocije, no kada se pojavi izvan palače odmah dobije dodatne simpatije.



Baš poput Diane i ona je ikona stila. Odjeća kakvu ona nosi bude rasprodana dok si rekao keks. Iako nije aristokratskog podrijetla, i prije ulaska u kraljevsku obitelj imala je pristojan život. Kada je upoznala princa isprva su bili prijatelji, a ljubav se pojavila tek nakon dvije godine. Od kada je ušla u obitelj često se bavi humanitarnim radom.

Meghan u obitelj ulazi kao već popularna žena

Za razliku od Kate i Williama - Meghan je Harryja puno brže osvojila. Susret na slijepo im je dogovorio prijatelj, a romansa je krenula odmah.



Kao i Kate, ni ona nije plave krvi. Baš poput nje, ali i Diane, već je prozivaju ikonom stila i tu bi mogla nastaviti niz karizmatičnih žena kraljevske obitelji.



Ipak, Meghan u obitelj ulazi kao već popularna žena. Za razliku od prve dvije, ona dolazi iz svijeta filma i jako dobro zna kako se ponašati u javnosti, a kao glumica zasigurno će znati i lakše vladati situacijama kada nije sve onako kako je zamišljala.



Njezini preci bili su robovi u Americi. Otac joj ima europske korijene dok joj je majka Afroamerikanka pa je tako ujedno i prva tamnoputa žena koja ulazi u ovu obitelj.



No to nije sve. Iza sebe ima i propali brak zbog čega su mnogi očekivali da je Harryjeva obitelj neće prihvatiti. Meghan se već bavi humanitarnim radom pa mnogi nagađaju kako bi mogla krenuti stopama majke svojeg novopečenog supruga.

Ukratko - ove tri žene veže ljepota i šarm, smisao za modu, ali i želja za pomaganjem drugima. Ipak, toliko slične, a opet tri potpuno različite žene koje ostavljaju potpuno drugačiji dojam.