Meghan i Harry nisu htjeli da Archie nosi titulu grofa od Dumbartona jer su smatrali kako bi mu se druga djeca u budućnosti zbog toga mogla rugati.

Kraljevske titule djece princa Harryja i Meghan Markle vruća su tema medija i nagađanja javnosti još otkako mi se 2018. godine rodio sin Archie, da bi se zatim to pitanje ponovno javilo nakon što je na svijet ove godine stigla i malena Lilibet, a čini se da se interes za to ne smanjuje.

O tome je ovih dana progovorio kraljevski stručnjak i biograf Andrew Morton koji je za US Weekly otkrio pravi razlog zbog kojeg su Harry i Meghan odlučili kako maleni Archie neće nositi nikakvu titulu. Naime, oni su za Archieja mogli odabrati počasnu titulu grofa od Dumbartona, no odustali su od toga jer su smatrali da bi dječak u školi mogao postao predmet ruganja. Naime, riječ "dumb" koja se nalazi u nazivu na engleskom znači "glup", što se roditeljima nikako nije svidjelo.

"Harry i Meghan su bili protiv te titule, mislili su da će Acrhieja ismijavati jednog dana", izjavio je Morton, inače autor knjige "Meghan and the Unmasking of the Monarchy: A Hollywood Princess".

Dodao je i da su Harry i Meghan savršeno jasno svima dali do znanja kako ne žele da Archie ima titulu i nadaju se da će o tome sam odlučiti kada će biti stariji.

Nakon što je Meghan rodila Archieja u svibnju 2018. godine cijeli je svijet bio uvjeren da će dječak dobiti titulu u skladu s kraljevskom tradicijom, no to se nije dogodilo, a neki su čak posumnjali da je dvor tako odlučio zbog njegove boje kože.

"Iz palače kažu da to nema veze s bojom kože. Prema kraljevskom protokolu koji je uveo kralj George V., samo oni koji su u izravnoj liniji nasljeđivanja mogu dobiti titulu princa ili princeze", izjavio je izvor blizak kraljevskoj obitelji u ožujku za US Weekly.