Kraljevska je obitelj povodom 94. rođendana kraljice Elizabete II. na društvenim mrežama objavila nikad prije viđene snimke iz njezina djetinjstva.

U videu koji je objavljen prikazana je kraljica, onda još princeza Elizabeta, skupa sa svojom mlađom sestrom, princezom Margaret.

Kraljica je na tronu već gotovo 70 godina, a prva je vladarica iz britanske dinastije koja je toliko godina provela s krunom.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj