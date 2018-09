Kourtney Kardashian nastavlja se viđati s mlađahnim Lukom Sabbatom.

U srijedu navečer paparazzi su u Los Angelesu snimili 39-godišnju Kourtney Kardashian u društvu 20 -godišnjeg Luke Sabbata. Reality zvijezda navodno je luda za ovim mlađahnim modelom i glumcem.

''Njezinim prijateljima bivši Younes s kojim je prekinula nedavno nikome se nije sviđao, a Luku već svi obožavaju iako ima samo 20 godina. Smatraju da je dobar za nju'', govori izvor dobro upućen u privatni život ove zvijezde.

Kourtney Kardashian Luka Sabbat (Foto: Profimedia)

Iako njihova romansa traje kratko, uživaju provoditi vrijeme zajedno i dobro se zabavljaju, no neki inače ipak smatraju da je ovoga puta zbog godina ipak trebala malo razmisliti o izboru partnera.

Luka je inače bliski prijatelj njezinih sestara Kendall i Kylie.

S bivšim partnerom Scottom Disickom Kourtney ima sina Masona (8), kćer Penelope (6) i sina Reigna (3).

S Younesom Bendjimom bila je u vezi od listopada 2016. do početka kolovoza. S 25-godišnjakom je navodno ona prekinula i to jer su je njoj bliske osobe počele upozoravati na to da je on s njom samo zbog njezinog novca i slave.