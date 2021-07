Korana Gvozdić je na Instagramu objavila fotografiju svojeg sina Olivera na kojoj su u prvom planu njegove nogice.

Manekenka Korana Gvozdić (38) razveselila je svoje pratitelje na Instagramu novom fotografijom svojeg sinčića Olivera kojeg ima s komičarem Ivanom Šarićem (37).

"Kreću lagane pripreme za more!" napisala je uz fotku nogica svojeg uskoro tromjesečnog sina pored kojih je privjesak za ključeve u obliku japanke, a prizor je sve raznježio.

"Preslatko", "Koja buhtlica", "Prekrasne su te male krafnaste nogice", pisali su joj pratitelji u komentarima uz brojna srca i zaljubljene emotikone.

Slične reakcije izazvao je i Šarić kada je na svojem Instagramu objavio prvu fotku sa sinom.

Podsjetimo, Korana je rodila 13. travnja ove godine, no ona i Ivan neko su vrijeme tajili da su postali roditelji. Manekenka je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana, a o izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagram.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je Korana na društvenoj mreži kada je sa sinom napustila bolnicu.

Šarić je nedavno za IN magazin komentirao novu životnu ulogu.

"Pa nisam se navikao, ja svaki dan pogledam i kao 'Isuse Bože, što se događa?!' I onda shvatim da smo mi roditelji. Ne, nisam se navikao, svi mi govore da je to normalno pa valjda je", kazao je Šarić, a objasnio je zašto su se on i Korana odlučili za ime Oliver.

"Ne znam, lijepo je ime. Svi imaju neku priču, nama je Oliver bilo lijepo ime. Oliver Šarić, može biti bilo što, može biti arhitekt, odvjetnik, glumac...", zaključio je komičar.

Gvozdić i Šarić zajedno su od 2012. godine, a nakon četiri godine veze zaručili su se u Grčkoj. Slove kao jedan od najstabilnijih i najatraktivnijih domaćih parova, a dijete je stiglo kao kruna njihove velike ljubavi.