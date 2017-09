Julia Louis-Dreyfus kazala je kako je ohrabruje što ima velik broj ljudi koji joj pružaju potporu.

Američka glumica Julia Louis-Dreyfus, dobitnica šest Emmyja za ulogu u seriji "Potpredsjednica" objavila je u četvrtak na Twitteru da joj je dijagnosticiran rak dojke.

"Svaka osma žena oboli od raka dojke. Danas sam ja jedna od njih", napisala je.

Louis-Dreyfus kazala je kako je ohrabruje što ima veliki broj ljudi koji joj pružaju potporu, uključujući prijatelje i obitelj i dobro zdravstveno osiguranje.

"Loša je vijest da nisu sve žene toliko sretne, stoga – borimo se protiv svih karcinoma i učinimo univerzalnu zdravstvenu skrb stvarnom" dodala je na Twitteru.

Komičarka i producentica udana je i ima dvoje djece, a prije dva tjedna osvojila je svoj jedanaesti Emmy. Proslavila ju je uloga u seriji Seinfeld.

(HINA)



