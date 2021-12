Kolinda Grabar-Kitarović na Twitteru je objavila fotografiju na kojoj pozira u izdanju u kakvom je dosad nismo imali prilike vidjeti.

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana top tema domaćih showbizz medija.

Nakon što je Badnjak provela u druženju s poznatih Hrvaticama i mladim dekanom, s kojim je privukla veliku pažnju na zagrebačkoj špici, javnost je oduševila fotkom na kojoj nosi jedan odjevni komad u kojem je dosad nismo vidjeli.

Kolinda je na Twitteru objavila fotografiju na kojoj nosi kožnu jaknu, a fotkala se u sklopu kampanje Svjetske zdravstvene organizacije s natpisom: "Ničije zdravlje ne smijemo ostaviti po strani".

There is no alternative to the Multilateralism & strong @WHO we all have to support & empower @WHO @DrTedros & be part of creating #UniversalHealthCoverage for all. because no one is safe anywhere until all are safe everywhere. @KolindaGK pic.twitter.com/VZbbbdwBC5